Küme Bulmacada Ne Anlama Gelir? 3, 4, 5, 6 Harfli Küme Bulmaca Cevabı

Türkçede kelimelerin eş anlamları, yan anlamlıları olduğu gibi eski Türkçe karşılıkları ile Farsça ve Arapça kelimeler içeren Osmanlıcada denk geldiği anlamlar da bulunmaktadır. Bu da dilin zenginliğini ortaya koyan bir göstergedir ve bulmaca çözmenin Türkçede hem zor hem de çok keyifli bir etkinlik olduğunu gözler önüne serer. Örneğin küme bulmacada ne anlama gelir dendiğinde 3, 4, 5, 6 harfli küme bulmaca cevabı bulunmaktadır.

Küme Bulmacada Ne Anlama Gelir?

Küme kelimesi, çeşitli anlamları ve kullanımları ile günlük dilde ve bilimsel dilde karşımıza çıkan aynı zamanda bulmaca severlerin da sık sık karşılaştığı bir sözcüktür. Bulmacalarda "küme" gibi daha pek çok kelimenin anlamını çözmek, kelime dağarcığını geliştirmek açısından önemlidir.

3 Harfli Küme Bulmaca Cevabı

Lig: Lig sözcüğü genellikle spor alanında kullanılan, belirli bir düzende ve kurallara göre düzenlenen takım veya bireylerin yarıştığı bir organizasyondur. Söz konusu takımlar lig içinde bir küme oluşturmuş olurlar. Bu da lig sözcüğünü küme kelimesinin karşılığı yapar.

Örnek Cümle: Bilimsel çalışmalarda benzer özelliklere sahip verileri bir lig içinde gruplamak, analiz sürecini kolaylaştırır.

4 Harfli Küme Bulmaca Cevabı

Grup: Belirli bir özelliğe sahip nesne veya insan topluluğu anlamına gelir.

Örnek Cümle: Arkadaş grubumuz arı gibi çalışarak projeyi tamamladı.

Dizi: Matematikte veya istatistikte, belirli bir düzen veya yapı içindeki elemanlar topluluğuna dizi denir.

Örnek Cümle: Bu dizi matematiksel bir küme örneği oluşturuyor.

Öbek: Dağınık biçimde bir arada bulunan ve bir grup oluşturan nesne veya bireyler yığınına öbek adı verilir.

Örnek Cümle: Yerde bir öbek yaprak rüzgârın etkisiyle yan yana dizilmişti.

5 Harfli Küme Bulmaca Cevabı

Yığın: Bir araya toplanmış nesnelerin oluşturduğu küme veya grup yığın olarak adlandırılır.

Örnek Cümle: Bahçede bir yığın yaprak birikmişti, rüzgârın etkisiyle etrafa dağılmıştı.

Tomar: Genellikle belirli bir miktar veya grup nesnenin bir araya getirildiği veya toplandığı yığın ya da küme anlamına gelir.

Örnek Cümle: Masada bir tomar buruşturulmuş kâğıt vardı.

Takım: Benzer işlevi veya amacı olan araçların, gereçlerin veya bireylerin bir araya getirilmesiyle oluşan grup

Örnek Cümle: Bizim takım yine galibiyet aldı.

6 Harfli Küme Bulmaca Cevabı

Birlik: Nesne ya da insanların aynı amaç doğrultusunda birleşerek bir topluluk ya da küme oluşturmasına verilen ad birliktir.

Örnek Cümle: Hepsi birlik olmuş, bize saldırıyorlar.