Kumkuyu Plajı Nerede, Hangi İlçede? Kumkuyu Plajı Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Akdeniz'in en güzel plajlarından biri olarak kabul edilen Kumkuyu Plajı, özellikle sıcak yaz günlerinde serinlemek ve dinlenmek için harika bir seçenek sunmaktadır. Bölgede, oteller, pansiyonlar ve kiralık yazlıklar mevcuttur. Bu da plajı birkaç gün geçirmek isteyen ziyaretçiler için konforlu bir konaklama seçeneğidir. Kumkuyu Plajı nerede, hangi ilçede ve yol tarifi ile nasıl gidilir yola çıkacaklar için önemli sorulardır.

Kumkuyu Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Kumkuyu Plajı, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı bir sahil kasabası olan Kumkuyu'da yer almaktadır. Bu plaj, Akdeniz'in masmavi sularının ve ince kumlu plajların keyfini çıkarmak isteyenler için mükemmel bir yerdir. Kumkuyu Plajı'na gitmek için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.

Mersin il merkezinden Kumkuyu Plajı'na varmak için D400 karayolunu (Mersin-Antalya yolu) batı yönünde takip edin. Yaklaşık 50 km sonra Erdemli ilçesini geçeceksiniz. Erdemli'den yaklaşık 10 km sonra Kumkuyu tabelasını göreceksiniz. Kumkuyu beldesine girdikten sonra sahil yönünde ilerleyerek plaja ulaşabilirsiniz. Yolculuk, trafiğe bağlı olarak yaklaşık 45-60 dakika sürecektir.

Mersin'den Erdemli yönüne giden minibüs veya otobüsleri kullanabilirsiniz. 156 ve 170 otobüs hatları da Erdemli ilçesine gitmektedir. Erdemli'ye vardıktan sonra Kumkuyu'ya giden dolmuşlara binerek plaja ulaşabilirsiniz. Dolmuşlar genellikle D400 karayolunu takip eder ve sizi Kumkuyu'da indirebilir.

Adana'dan yola çıktığınızda, Mersin yönüne doğru E90 otoyolunu kullanarak Mersin'e varın ve ardından D400 karayolu üzerinden batıya doğru devam edin. Yolculuk süresi, Adana'dan Kumkuyu'ya yaklaşık 1,5 saat sürer.

Adana'dan Mersin'e tren, otobüs veya minibüsle ulaşın. Mersin'den yukarıda belirtilen şekilde Kumkuyu'ya geçebilirsiniz.

Kumkuyu Plajı Giriş Ücreti 2024 Ne Kadar?

Ayaş Kumkuyu Plajı, Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan bir plajdır ve ziyaretçilerden giriş ücreti alınmamaktadır. Bu plaj, yerli halkın ve turistlerin yaz aylarında denizin tadını çıkarmak için tercih ettiği, rahat atmosfere sahip bir alandır. Kumkuyu Plajı'nın geniş ve temiz kumsalı, sakin denizi, güzel manzarası, aileler ve arkadaş grupları için huzurlu bir ortam sunar. Plaja girişin ücretsiz olması, bölgeyi özellikle ekonomik bir tatil arayanlar için cazip kılar. Ayrıca, plajda çeşitli yeme-içme tesisleri ve dinlenme alanları da bulunmaktadır.