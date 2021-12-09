Kumpas neyi ölçer? Kumpas nedir, ne işe yarar?

Bir mühendise ya da bir mühendislik öğrencisine kumpasın ne olduğunu sorduğunuzda, bu kişinin size cevap verememesi çok düşük bir ihtimaldir. Çünkü özellikle ölçüm alınması gereken mesleklerde kumpas çok sık kullanılan bir ölçüm aletidir. Bu alet genelde mühendisler tarafından öğrencilik yıllarından itibaren devamlı olarak kullanılmaya başlanmaktadır.

Kumpas Nedir?

Kumpas, her ne kadar halk arasında olumsuz bir anlamda kullanılsa bile, gerçekte anlamı çok farklı bir alettir. Kumpas kurmak, halk arasında "arkadan vurmak, ihanet etmek, tuzak kurmak" gibi anlamlar taşır. Fakat kumpas aslında bir alet ismidir. Bu aletler, birçok mühendis tarafından bilinir ve kullanılır. Hatta, bir mühendisin kumpasın ne olduğunu bilmemesi çok ama çok düşük bir ihtimaldir diyebiliriz. Kumpas, verniyerli ve dijital olmak üzere iki çeşittir.

Hassas bir ölçü aleti olan kumpas, birden çok çeşittir. Fakat genel olarak hepsinin kullanım amacı temelde aynıdır. Kumpas, ölçüm yapılacak kısmı iki çenesi arasında kıstıran, genelde sürgülü bir alet olarak bilinir. Şeklinin boru anahtarını andırdığını söyleyebiliriz. Sabit bir cetvel üzerine tasarlanmış olan kumpasların üzerinde gezen hareketli bir parça da bulunmaktadır. Bu gezen kısmın adı verniyerdir. Birçok sektörde kullanımı olduğu için bu aletlerin hassasiyeti yapılan işe ve mesleğe göre değişkenlik göstermektedir.

Birden fazla kumpas çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

Derinlik kumpası

Modül kumpası

Saatli Kumpas

Derinlik Kumpası

Dijital Kumpas

Kumpas Neyi Ölçer?

Kumpas genelde mühendislerin bilmesi gereken bir ölçü aletinin adıdır. Kumpas, çap ve derinliğin yanı sıra uzunluk, kalınlık gibi ölçülerin belirlenmesi için kullanılmaktadır.

Kumpas ile Ne Ölçülür?

Kumpas, çok yaygın bir kullanımı olan kullanışlı bir alettir. Çünkü kumpas, bir yerin iç çapını, dış çapını ya da derinliğini bulmak için kullanılır. Bir nesnenin yüzeyini, derinliğini, genişliğini ölçmek için sıklıkla kullanılır. Kumpas birçok malzemenin ölçümünü almaya yarar. Kumpas ile çok hassas ve milimetrik ölçüler almak mümkündür. Bunun yanında hata payı da hemen her ölçümde bulunmaktadır.

Kumpas Nasıl Okunur?

Kumpası daha önce kullanmamış kimseler kumpas değerleri okuma durumu söz konusu olduğunda bunu öğrenmek için ilk başta biraz soğuk yaklaşabiliyor. Fakat, örneklerle açıklandığında da görüleceği gibi, kumpas değeri okumak aslında ilk düşünüldüğü andaki kadar zor değildir. Eğer Kumpası okuyacaksak, önce santimetre ibaresine bakmalıyız. Eğer santimetre varsa santimetre mertebesini, daha sonra, milimetre mertebesini okumalıyız. Santimetreler arası bulunan küçük çizgiler milimetre olarak adlandırılır. Çizgilerin kesiştiği çizgilerin karşılığı, milimetre hesabı yapmayı sağlar. Bu sayede bir ölçümü milimetresine kadar yapmak mümkündür.

Kumpas Okuma Örnekleri

Aşağıda paylaştığımız görselde kumpas okuma örneklerini görebilir ve konuyu pekiştirebilirsiniz.