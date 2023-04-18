Kuple Ne Demek? Bir Kuple Şarkı Ne Anlama Gelir, Anlamı ve Kökeni Nedir?

Müzik terimlerinin anlamlarına ilişkin olan sorular arasında "Kuple ne demek?" ön plana çıkar. Bu sorunun yanıtlanması sayesinde "Bir kuple şarkı ne demek?" diyen kişilerin merakı da giderilebilir. Dolayısıyla kuple kelimesinin anlamı ve kökeni, bu sözcüğün yer aldığı cümleler ile öbeklerin ne ifade ettiğinin anlaşılması bakımından önemlidir. Yani kuple sözcüğü, TDK tarafından sunulan temel anlamına değinilmesi gereken müzik terimlerindendir.

Kuple Ne Demek?

Türkçe, pek çok yabancı kökenli sözcüğün yer aldığı bir dil iken kuple kelimesi de bu kapsamdadır. Yani kuple kelimesinin kökeni Türkçe değildir. Bu sözcük, Türkçeye Fransızcadan ödünçlenmiş olan kelimeler arasındadır. Dolayısıyla kuple kelimesinin orijinal hali de "couplet" olarak belirtilebilir. Batı edebiyatı kapsamında kuple kelimesinin, beyit sözcüğünün karşılığı olarak kullanıldığı görülür. Bu sözcüğün doğru yazılışı, kökeni ve gerçek tanımı ise Türk Dil Kurumu güncel sözlüğü kaynak alınarak açıklanabilir. TDK tarafından sunulan güvenilir bilgiler incelendiği zaman kuple kelimesinin anlamı ve kökeni aşağıdaki gibi belirtilebilir;

Kuple (isim, müzik, Fransızca "couplet"): Bir şarkıyı oluşturan ve bir nakarat ile bittiği bilinen bölümlerden her biri.

Bir Kuple Şarkı Ne Demek?

Bir şarkının nakaratla sona eren her bir bölümünün kuple olarak adlandırıldığı görülür. Dolayısıyla kuple sözcüğünün temel anlamı göz önünde bulundurulduğu zaman, bir kuple şarkı gibi öbeklerin neyi temsil ettiği de açıklanabilir. Kuple, şarkının belli bir bölümünü ifade ettiği bilinen terimlerdendir. Bu bağlamda bir kuple şarkı da aslında kuple teriminin günlük yaşamda kullanılan farklı bir versiyonudur.

Söz edilen bu kelime öbeğinde kuple sözcüğünün farklı ögelerle pekiştirildiği görülür. Ancak temel olarak bir kuple şarkı şeklinde kullanılan kelime öbeği, kuple sözcüğüyle aynı anlamı ifade eder. Yani bu sözcük öbeği ile herhangi bir şarkının nakaratla biten kısmından söz edilmiş olur. Özellikle konuşma dilinde "Bir kuple şarkı söyle." gibi cümlelerin, karşıdaki kişiye herhangi bir parçanın belli bir bölümünü okuması için yöneltildiği belirtilebilir.