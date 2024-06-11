Küplere Binmek Ne Demek? Küplere Binmek Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Örneği

"Küplere binmek" deyiminin anlamı araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bir olaydan ötürü duruma ya da kişiye çok öfkelenmek manası taşıyan küplere binmek deyimi, günlük kullanımda da sıkça karşılaşılan ve tercih edilen deyimler arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere deyimler; cümlelerin anlamını pekiştirip zenginleştirmekle birlikte anlamı da kuvvetlendirip bütünleştirmektedir. Peki; küplere binmek deyiminin anlamı nedir? İşte TDK açıklaması ve cümle örnekleri.

KÜPLERE BİNMEK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Gereğinden fazla sinirlenmek veya kızmak.

KÜPLERE BİNMEK DEYİMİ NE DEMEK?

Kişilerin bir durum ya da olaydan ötürü aşırı sinirlenmesi ya da öfkelenmesi gibi anlamlar taşımaktadır.

KÜPLERE BİNMEK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ