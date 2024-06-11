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Giriş Tarihi: 11.6.2024 11:27 Son Güncelleme: 11.6.2024 11:29

Küplere Binmek Ne Demek? Küplere Binmek Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Örneği

Cümlenin ifade edilişine anlam katan, çoğunun gerçek anlamından farklı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğuna deyim denir. Türkçe’de pek çok deyim ve atasözü bulunmakla birlikte bunların kullanım alanları da oldukça geniş ve yaygındır. Günlük kullanımda en sık karşılaşılan deyimler arasında ise “Küplere binmek” deyimi gelmektedir. Kısaca özetlenirse; çok ve aşırı öfkelenmek manası taşır. Peki, küplere binmek deyiminin anlamı nedir? İşte küplere binmek deyimi TDK açıklaması ve cümle içinde örnekler.

Küplere Binmek Ne Demek? Küplere Binmek Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Örneği

"Küplere binmek" deyiminin anlamı araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bir olaydan ötürü duruma ya da kişiye çok öfkelenmek manası taşıyan küplere binmek deyimi, günlük kullanımda da sıkça karşılaşılan ve tercih edilen deyimler arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere deyimler; cümlelerin anlamını pekiştirip zenginleştirmekle birlikte anlamı da kuvvetlendirip bütünleştirmektedir. Peki; küplere binmek deyiminin anlamı nedir? İşte TDK açıklaması ve cümle örnekleri.

KÜPLERE BİNMEK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Gereğinden fazla sinirlenmek veya kızmak.

KÜPLERE BİNMEK DEYİMİ NE DEMEK?

Kişilerin bir durum ya da olaydan ötürü aşırı sinirlenmesi ya da öfkelenmesi gibi anlamlar taşımaktadır.

KÜPLERE BİNMEK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • Eğer geç kalırsam patron küplere biner.
  • Yeni saatimi kırdığımı öğrenen annem küplere bindi.
  • Annem, yalan söylediğimi anlayınca küplere bindi.
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Küplere Binmek Ne Demek? Küplere Binmek Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Örneği
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