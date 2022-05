Küpün Yüzey Alanı Nasıl Bulunur? Küpün Yüzey Alanı Formülü Nedir?

Küp, dünya üzerinde en düzgün geometrik şekil olarak adlandırılır. Çünkü küpün her bir kenarının uzunluğu, tüm açıları birbirine eşittir. Bunlara ek olarak oldukça sağlam bir yapısı da bulunur. Bu nedenle özellikle öğrencilerin sınavlarında sıkça küpler ile ilgili sorular bulunur. Küpün yüzey alanı ile ilgili sorular da öğrencilerin sıkça karşılaştığı sorulardandır. Küpün yüzey alanını bulabilmek için ise tüm yan yüzeylerinin alanını toplamak gerekir.

Küpün Yüzey Alanı Nasıl Bulunur?

Küp 6 adet yüzeyi olan ve her yüzeyi kare olan üç boyutlu geometrik bir şekildir. Her bir kenarının uzunluğu ve her açısı birbirine eşit olan bu geometrik şeklin yüzey alanını bulmak yöntemi doğru bir şekilde öğrenildiği takdirde oldukça kolaydır.

Küpün her bir kenar uzunluğu eşit olduğundan her yüzü karedir. Her bir yüzünün alanını toplamak ise bize yüzey alanını verir. Bu bağlamda 6 adet karenin toplamı yüzey alanı anlamına gelir. Küpün yüzey alanının hesaplamak için öncelikle küpün bir kenarının karesi alınır, bu bir yüzeyinin alanı anlamına gelir. Bulunan bir yüzey alanın 6 ile çarpılması sonucu ise küpün yüzey alanı elde edilir.

Küpün Yüzey Alanı Formülü Nedir?

Küpün 6 adet kare yüzeyi bulunur. Bunların toplanması bize küpün yüzey alanını verir. Yani küpün bir kenarını "x" olarak kabul edersek; karenin alanı kenar uzunluğunun karesi olduğundan bir yüzeyinin alanı x²'dir. 6 tane x²'nin toplanması ise "6x²" şeklindedir. Yani küpün yüzey alanı formülü x bir kenar uzunluğu olarak kabul edildiğinde, "6x²" olarak karşımıza çıkar.