Kura Nehri Nerede? Kura Nehri Nereye Dökülür, Nereden Doğar ve Hangi Ülkelerle Sınır?

Kura nehri nerede konusunu inceleyeceğiniz en pratik çözüm fiziki harita incelemesidir. Türkiye haritasının doğu ucuna baktığınızda Kura Nehri Türkiye'nin neresindedir sorusuna cevap bulabilirsiniz. Kura Nehri nereden doğar ve Kura Nehri nereye dökülür sorularının cevabı da fiziki haritalarda gizlidir. Kura Nehri kimle sınır konusunu araştırarak nehrin hangi ülkelerden geçtiğini de görebilirsiniz. Kura Nehri hangi ülkelerden geçer sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kura Nehri Nerede?

Kura Nehri Türkiye'de doğup Azerbaycan'da denize dökülen bir akarsudur. Ardahan'ın Göle ilçesi dolaylarında doğan bu nehir, Gürcistan topraklarından Azerbaycan'a ulaşır ve Sabirabad şehrinde Aras Nehri ile birleşir. Sonrasında ise Hazar Denizi'ne dökülür.

Kaynağı Allahuekber Dağları olan Kura Nehri'nin uzunluğu 1515 km'dir. Nehrin Türkiye topraklarındaki uzunluğu ise 189 km'dir. Nehir Çıldır Gölü'nün kuzeyinden geçerek Gürcistan'a ulaşır. Türkiye'de nehrin geçtiği yerde herhangi bir enerji santrali kurulmamıştır. Azerbaycan'da ise bu nehir üzerinde Mingeçevir Barajı yer alır.

Kura Nehri Hangi Ülkelerden Geçer?

Kura Nehri yukarıda da belirttiğimiz gibi 3 ülkeden geçer. Bunlar Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'dır. Gürcistan ve Azerbaycan topraklarında bulunan nehir bölümlerinde balıkçılık da ağırlıktadır. Bu nehirden çıkan siyah havyar çok meşhurdur.

Kura Nehri geçtiği ülkelerde tarım sulama ve ticaret alanlarına da önemli oranda hizmet eder. Türkiye'de küçük bir kısmı bulunan nehir, bu küçük bölüme rağmen Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ilgili tarım arazilerinin sulanmasında önemli rol üstlenir.