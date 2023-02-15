Kural Eş Anlamlısı Nedir? Kural Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve TDK Sözlük Anlamı

Bir varlık veya eylemi ifade eden yazılışları farklı ancak anlamları aynı kelimeler birçok alanda karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri olan Kural kelimesinin eş anlamlısı bu kapsamda araştırılan kelimeler arasında yerini alıyor. "Kural kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?" sorusu yanıt aramaya devam ederken bu kelimenin dilimizde bir adet anlamdaşı olduğu biliniyor. İşte Kural kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Kural kelimesi eş anlamlı kelimelere örnek verilebilir. Bir durumu veya eylemi ifade eden kelimelerin dilimizde aynı anlamı taşımasına karşın yazılışları bunun aksine farklı olan karşılıkları da bulunmaktadır. Bu durum genel manada yabancı kökenli kelimelerin dilimizdeki kelimelerde karşılık bulmasıyla ortaya çıkmaktadır.

Ancak bilinmelidir ki her kelimenin eş anlamlısı yani anlamdaşı bulunmak zorunda değildir.

KURAL EŞ ANLAMLISI

Kural kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu'na göre yalnızca bir tanedir. Ancak yakın anlamları dolayısıyla bu kelimenin anlamı yerine kullanılabilecek birden fazla ifade bulunmaktadır. Bunlar;

Ancak bilinmelidir ki bu kelimenin tam olarak anlam karşılığını veren eş anlamlısı "Nizam"dır.

KURAL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

1.Nizam

NİZAM NE DEMEK?

TDK resmi sitesine göre Kural kelimesinin iki farklı anlamı bulunur. İlk anlamı " Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke" ve "Nizam" anlamına gelmektedir.