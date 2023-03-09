Kuranglez Nedir? Mimaride Kuranglez Ne İşe Yarar, Hangi Amaçla Yapılır?

Kuranglez kavramı, inşaat alanında kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Pek çok kişi kuranglez ile ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Bu yazımızda sizler için kuranglez nedir, mimaride kuranglez ne işe yarar, hangi amaçla yapılır gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

Kuranglez Nedir?

Kuranglez, mimarlık ve inşaat alanında kullanılan bir kavramdır. İnşaat sektörü gün geçtikçe kendini daha fazla geliştirmektedir. Yapılan binalar içerisine birbirinden farklı özelliğe sahip yeni bölümler eklenmektedir. Kuranglez de bu bölümlerden biridir. Binaların toprak altı veya zemin katına inşa edilen bir bölümdür. Mimaride ışık bacası ya da pencere olarak tanımlanmaktadır. Kuranglez bölümlerinin binaya bitişik inşa edilmesi gerekmektedir. Genellikle en az 0.80 m, en fazla ise 1ç20 m genişlikte inşa edilmektedir.

Kuranglez Ne İşe Yarar?

Kuranglez, binaların toprak altında kalan bölümlerine yapılan bir çeşit pencere veya ışıklandırmadır. Üzerinde cam tuğla ya da metal ızgara bulunur. Pek çok kişi kuranglez neden yapılır sorusunun yanıtını merak etmektedir. Zemin veya toprak altında kalan katlar genellikle karanlıkta kalmaktadır. Bu katlara yapılan kuranglez bölümleri ortamın ışık almasını sağlamaktadır. Kuranglez ile ortam hem ışık almakta hem de havalandırılmaktadır.

Kuranglez Neden Yapılır?

Kuranglez, binaların en altında kalan katlar için yapılan bir sistemdir. Günümüzde bu sistemin toplam iki farklı türü bulunmaktadır. Bu sistemlerden biri cam tuğlalı, diğeri ise üstü metal ızgaralıdır. Üstü ızgaralı olan sistem, zemin veya toprak altında kalan bölümün havalandırılması için yapılmaktadır. Cam tuğlalı olanı ise katların dışarıdan gelen doğal ışığı alması için inşa edilmektedir.