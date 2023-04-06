Kurbağa Prens Masalı Oku - Kurbağa Prens Masalı Ana Fikri ve Karakterleri

Kurbağa Prens masalı kült masallar dendiğinde akla ilk gelenlerden bir tanesidir. Oldukça eski bir zamana ait olan Kurbağa Prens masalı yüzyıllar boyunca küçük çocuklara anlatılmış ve her bireyin beğenisini kazanmıştır. Çocuk gelişiminde masal okumanın önemi büyüktür, bu nedenle masallar aslında sadece çocukları eğlendirme amacı gütmez. Kurbağa Prens masalı gibi kült masallar aynı zamanda çocukları eğitmeyi amaçlar.

Kurbağa Prens Masalı Oku

Bir varmış bir yokmuş dönemin birinde yedi güzel kıza sahip bir kral yaşarmış. Kralın kızları arasından en güzel olan da en küçük olanlarıymış. Havanın güzel olduğu zamanlar bu kız sarayın dibindeki serin gölün etrafında altın topu ile oyun oynarmış. Bir gün bu güzel kız topunu havaya diktiğinde çok beklenmedik bir olay meydana gelmiş. Top olduğu gibi göle düşmüş! Bunun üzerine kralın kızı çok üzülüp ağlamaya başlamış.

Kızı tanıyan ve olayların birinci dereceden şahidi olan kurbağa kızın ağlamasına dayanamayıp ona "burada bekle, ben senin topunu alıp getireceğim!" demiş. Küçük kız bunun üzerine çok sevinerek kurbağaya dönüp haykırmış "Oley, yaşasın! Çok teşekkür ederim kurbağa bey!" Kurbağa da kızın sevincini gördükten sonra "ama bir şartım var" demiş. Her dediğinin olmasına çok alışan kral kızı bu cevap üzerine çok şaşırarak "Nasıl yani, şartın nedir?" diye sormuş. Fırsatını kovalayan kurbağa da küçük kıza dönüp "Altın topunu sana getiririm ama bazı şartlarım var. Eğer sana topunu alıp getirirsem benimle arkadaş olacak, yemeğini paylaşacak ve beni geceleri yatağına alacaksın!" demiş. Küçük kız da topun heyecanlıya kurbağanın teklifini kabul etmiş.

Kurbağa dediğini yapıp topu kralın kızına getirmiş, ama kız topu alır almaz kurbağaya sırtını dönüp saraya koşmuş. Sarayda ailesi akşam yemeğini yemek üzerelermiş. Tam yemeğe başlanacak iken aile kapıdan bir vraklama sesi duyarak irkilmiş. Küçük prenses önce oraya bakmamış ve yemeğine devam etmiş. Fakat sonra kralın merakı üzerine prenses krala her şeyi olduğu gibi anlatmış. Babası çok üzülerek "söz verdiğin zaman tutmak zorundasın kızım" demiş. Kız hiç istemese bile kral sofrada kurbağaya bir yer açmış.

Yemekten sonra kız odasına uyumaya gitmek istemiş ama kurbağa da ona katılmak istemiş. Kız kurbağayı tam reddedecekken kral "unutma, sözünü tutmak zorundasın" diye prensesi uyarmış ve prenses kurbağayı odasına götürmüş. Kurbağayla beraber uyumaya başladıkları an kurbağa çok ama çok yakışıklı bir prens olmuş.

Kız çok korksa bile prens, prensese dönerek şöyle söylemiş "korkmana gerek yok prenses, bir cadı bana kötülük ederek beni kurbağaya çevirdi. Ancak bir prenses ile bu büyüyü bozmam lazımdı, sayende kurtuldum!" demiş. Prenses bunu duyunca çok ama çok mutlu olmuş.

Prens ve prenses bu olayın üzerinden kısa bir süre sonra kralın da rızasını alarak evlenmiş ve ömür boyu mutlu mesut yaşamışlar…

MASAL OKU - Çocuklar İçin En Güzel, Kısa, Uzun, Uyku Getiren, Zeka Geliştirici Masal, Öykü ve Hikaye Oku - Dinle

Küçük Kurbağa Hikayesi

Küçük kurbağa masalı yukarıda anlatımı yapıldığı gibidir. Buradaki ana mesaj çocukların aslında verdiği sözleri tutmaları ve tutamayacağı sözleri vermemelidir. Küçük kız eğer sözünü tutmasaydı yakışıklı prensle asla tanışıp evlenemeyecek, belki de hayat boyu gerçek aşkı bulamayacaktı. Kral, bir baba olarak kızına doğruyu öğütlemiş ve bunun sonucunda da kızı mutluluğu bulmuştur.