Kurbağalar Nasıl Çoğalır? Kurbağa Nasıl Ürer, Yumurtlar Mı?

Kurbağaların üreme sistemi diğer hayvanlardan çok daha farklıdır. Kurbağalar nasıl çoğalır araştırması da bu canlılarla ilgili enteresan bilgiler edinmenizi sağlayacaktır. Kurbağa nasıl ürer konusunda yazılmış çok sayıda eser vardır. Konu ile ilgili akla gelenlerin başında kurbağa yumurtlar mı sorusu gelir. Kurbağalar nasıl çiftleşir sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Kurbağalar Nasıl Çoğalır?

Kurbağalar, yumurtlama yöntemi ile çoğalan canlılardır. Kurbağalar arasında gerçek bir çiftleşme olduğunu söyleyemeyiz. Kurbağaların çiftleşmesine kucaklaşma, Latince ismi ile amplexus denir. Söz konusu canlılar gece şartlarında çiftleşir. Senede 3-4 kez yumurta bırakan kurbağalar, her dönem 5 bin ila 10 bin arasında yumurta bırakır.

Kurbağalar, eşeyli üreme sistemi ile varlığını devam ettirir. Yani dişi kurbağa yumurtalarını bırakır. Erkek kurbağa da yumurtaların üzerine gelip sperm bırakır. Yumurtaların ve spermin bırakılma süreci suda gerçekleşir. Döllenme gerçekleştikten sonra da yavru kurbağalar yumurtadan çıkar. Kurbağaların kuluçka süresi 3 gündür. Yani yumurtlamadan 3 gün sonra döllenmiş yumurtalardan yavru çıkar.

Kurbağa Nasıl Ürer?

Kurbağaların üreme sistemini anlayabilmek için eşeyli üreme sistemini anlamanız gerekir. Eşeyli üremede önce yumurta bırakılır, sonra ise erkek gelerek yumurtayı döller. Bu üreme sistemi, klasik üreme mantığından çok daha farklıdır. Söz konusu üreme sisteminde fiziksel bir çiftleşme yoktur. Yumurtanın ayrıca döllenmesi söz konusudur. Erkeğin spermleri yumurtayı dış ortamda döller. Yani döllenme suyun altında gerçekleşir.