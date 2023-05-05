Küre Dağları Nerede? Küre Dağları Milli Parkı Hangi İlde ve Nasıl Gidilir?

Türkiye birçok doğal güzelliğiyle öne çıkan ülkelerden biridir. Bununla birlikte Küre Dağları nerede, Küre Dağları Milli Parkı hangi ilde ve nasıl gidilir gibi sorular sıklıkla sorulmakta ve araştırılmaktadır. Güzel bir milli park olmasıyla Küre Dağları nerede, Küre Dağları Milli Parkı hangi ilde ve nasıl gidilir gibi soruların sıklıkla sorulması da çok doğaldır. Bizler de bu metnimizde Küre Dağları nerede, Küre Dağları Milli Parkı hangi ilde ve nasıl gidilir sorularının cevaplarını derledik.

Küre Dağları Nerede?

Küre Dağları, Türkiye'nin kuzeybatısında bulunan bir dağ silsilesidir. Bartın, Kastamonu, Çankırı, Karabük, Bolu ve Zonguldak illerinin sınırları içinde yer almaktadır. En yüksek noktası ise 2.322 metre ile Hıdırlık Tepesi'dir. Küre Dağları, Türkiye'nin en önemli doğal alanlarından biri olarak kabul edilir ve çeşitli özellikleri ile dikkat çeker. Bazı özellikleri şunlardır:

Biyoçeşitlilik: Küre Dağları, ülkemizin en önemli biyoçeşitlilik merkezlerinden biridir. Yüzlerce farklı bitki türü, memeli, kuş, sürüngen ve böcek gibi birçok hayvan türüne ev sahipliği yapar.

Endemik türler: Dağlarda yaşayan birçok bitki ve hayvan türü, sadece Küre Dağları'na özgüdür ve başka hiçbir yerde bulunmaz.

Yaban hayatı: Yaban hayatı zenginliği, dağların doğal yapısının korunmasına bağlıdır. Alan, Türkiye'nin önemli kurt, ayı, vaşak, yaban keçisi, ceylan, domuz, tavşan gibi yaban hayvanlarının yaşadığı yerlerdendir.

Doğal güzellikleri: Dağların etekleri ve zirveleri ormanlarla kaplıdır ve yemyeşil doğasıyla dikkat çeker. Aynı zamanda dağlarda birçok dere, şelale, gölet ve göl bulunur.

Tarihi kalıntılar: Bölgede birçok tarihi kalıntı bulunmaktadır. Hititler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi pek çok medeniyet bu bölgede yaşamış ve izlerini bırakmıştır.

Küre Dağları aynı zamanda doğa yürüyüşleri, kampçılık, doğa fotoğrafçılığı, dağcılık, avcılık gibi birçok aktivite için de popüler bir yerdir. Bu nedenle sıklıkla tercih edilmekte ve araştırılmaktadır.

Küre Dağları Milli Parkı Hangi İlde ve Nasıl Gidilir?



Küre Dağları Milli Parkı, Türkiye'nin kuzeybatısındaki Bartın, Kastamonu, Çankırı, Karabük, Bolu ve Zonguldak illerinin sınırları içinde yer almaktadır. Milli parkın ana girişi, Bartın il sınırları içindeki Ulukaya Köyü'ndedir. Bölgeye ulaşmak için öncelikle ilgili ilin merkezine veya yakın bir şehre ulaşmak gerekiyor. En uygun ulaşım yöntemi otomobillerle olmakla birlikte, toplu taşıma araçları da mevcuttur. Bartın üzerinden Milli Park'a ulaşmak isteyenler, Bartın il merkezinden Ulukaya Köyü'ne doğru yaklaşık 60 km'lik bir yolculuk yapmalıdır. Kastamonu ve Zonguldak üzerinden de Milli Park'a ulaşım mümkündür. Çankırı ve Bolu'dan ise bölgeye daha uzun bir yolculuk yapılması gerekmektedir. Milli Park içerisinde yer alan Gökgöl Mağarası, Bulak Mağarası, Dipsiz Göl, Ilıca Şelalesi, Küre Dağı zirveleri ve tarihi yerler gibi birçok ziyaret yeri bulunmaktadır. Bölge, doğal güzellikleri, yaban hayatı, trekking parkurları ve kamp alanları ile doğa tutkunları için ideal bir yerdir.

Küre Dağları'na ulaşım farklı ulaşım seçenekleriyle sağlanabilir.

Otomobil: Küre Dağları'na gitmek için en yaygın yöntem otomobil kullanmaktır. İlçelerde araç kiralama hizmetleri mevcuttur. Özellikle Milli Park alanı içinde ve civarındaki turistik yerlere ulaşım için araç kiralamanızı öneririz.

Toplu Taşıma Araçları: Bölgeye ulaşım sağlamak için toplu taşıma araçları da kullanılabilir. Karayolu otobüsleri, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve Zonguldak illeri arasında düzenli olarak seferler düzenler. Milli Parka gidebilmek içinse bu illerin merkezlerinden dolmuş veya belediye otobüsleri kullanılabilir. Ancak, ulaşımın sınırlı olabileceğini ve bazı yerlere ulaşmak için özel araçlara ihtiyaç duyulabileceğini unutmayın.

Tren: Küre Dağları'na Kastamonu iline ulaştıktan sonra, ilçeler ve beldelere ulaşmak için tren hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz.

Hava Ulaşımı: Küre Dağları'na en yakın havaalanı Zonguldak Havalimanıdır. Diğer havaalanları ise Bolu Abant İzzet Baysal Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'dır. Havaalanlarından sonra, bölgeye ulaşım için otobüs veya araç kiralama hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Küre Dağları'na ulaşım seçenekleri, seyahat planınıza ve bölgeye nasıl ulaşmak istediğinize bağlı olarak değişebilir