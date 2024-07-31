Küresel eğitime Türkiye mührü

Türkiye, eğitime yaptığı yatırımların meyvelerini topluyor. Türk üniversiteleri yurtdışı öğrenciler açısından dünya markası haline gelmeye başladı. Şu anda Türkiye'de 145 ülkeden 336 bin öğrenci eğitim görüyor. Türkiye, uluslararası öğrenci çekmek açısından dünyada 7'nci sıraya yükseldi. Türkiye, yıllarca bir taraftan eğitime katkı yaparken bir taraftan da yurtdışından özellikle de Türk cumhuriyetleri ile Afrika ülkelerinden öğrencilere burslar vermeye başladı. Zaman içinde burslu öğrencilerin dışında birlerce öğrenci de Türk üniversitelerinde eğitim görüyor. Böylece Türkiye yabancı öğrencilerin rağbet ettiği dünyadaki 7'nci ülke konumuna geldi. Dünyada şu anda en fazla yabancı öğrencinin eğitim gördüğü ülke ABD. 1 milyon 60 bin öğrencinin eğitim gördüğü ABD'yi, İngiltere (718 bin), Kanada (660 bin), Fransa (392 bin), Avustralya (360 bin) ve Almanya (350 bin) izliyor. 7'nci sıradaki Türkiye'de ise 336 bin uluslararası öğrenci bulunuyor. Türk üniversitelerinde halen burslu ya da kendi olanakları ile 145 ülkeden öğrenci eğitim görüyor. Türkiye yıllık 3 bin 500'e (şu an toplam 15 bin) yakın uluslararası öğrenciye burs veriyor. Burslar için en fazla başvuru yapılan ülkeler arasında Kazakistan, Azerbaycan, Filistin, Yemen, Irak, Mısır, Yunanistan, Pakistan, Özbekistan, Sudan, İran, Endonezya, Kırgızistan, Rusya ve Kosova bulunuyor. Türk üniversitelerinden mezun olan öğrenciler ülkelerine döndüklerinde de Türkiye ile ilişkilerini sürdürüyor. 35 ülkede "Türkiye mezunları dernekleri" kurulmuş durumda. 29 Ekim, 23 Nisan ve 19 Mayıs gibi bayramlarda Türkiye'nin büyükelçiliklerinde düzenlenen programlara mezunlar da davet edilip Türkiye bağlarının sürmesi için çaba harcanıyor. Yurtdışındaki ülkelerde Türk bankaları, THY gibi kurumlar temsilcilik açtığında Türkiye'de eğitim gören öğrenciler arasından eleman tercih ediyor. Dünyanın birçok ülkesinde Türkiye'de burslu eğitim görmüş isimler bakanlık gibi üst düzey görevlere de atanmış durumda.