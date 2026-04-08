Küresel yükseköğretim İstanbul’da buluştu

Dünya yükseköğretiminin önemli buluşmalarından biri olan Avrasya Yükseköğretim Zirvesi bu yıl 11'inci kez İstanbul'da kapılarını açtı. Ana medya sponsorluğunu SABAH Gazetesi'nin üstlendiği, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda dün başlayan 2026 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE 2026), yükseköğretim dünyasının önde gelen aktörlerini buluşturdu. Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından organize edilen zirveye 50 ülkeden 300 kurum ve 100'ün üzerinde konuşmacı katıldı.

YENİ VİZYON VURGUSU

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'nin yükseköğretimde yeni bir vizyonla ilerlediğini belirtti. Özvar, akademik eğitimin iş dünyasıyla daha güçlü şekilde entegre edildiği, uygulamalı öğrenmenin öne çıktığı ve uluslararası rekabet gücünün artırıldığı bir sistem hedeflediklerini söyledi. Dijital dönüşüm, yapay zekâ ve veri temelli yönetim gibi alanların bu vizyonun temel bileşenleri arasında yer aldığını vurgulayan Özvar, üniversitelerde bu alanlara yönelik programların hızla yaygınlaştığını kaydetti.

KÜRESEL SORUNLAR MASADA

Zirvenin açılışında konuşan EURAS ve EURIE Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, yükseköğretimin yalnızca akademik bir alan olmadığını, aynı zamanda küresel sorunlara çözüm üretme sorumluluğu taşıdığını vurguladı. Aydın, savaşlar, göç, eşitsizlikler ve iklim krizi gibi konuların tüm insanlışğı ilgilendirdiğini belirterek, bu tür platformların ortak akıl üretmek açısından kritik rol oynadığını ifade etti.



ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

3 GÜN sürecek zirve kapsamında düzenlenen oturumlarda yükseköğretimin geleceği, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve akademik işbirlikleri gibi başlıklar ele alınacak. Farklı ülkelerden gelen temsilciler, ortak projeler geliştirme ve öğrenci-akademisyen hareketliliğini artırma konularında görüş alışverişinde bulunacak.