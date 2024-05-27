Kurnaz Eş Anlamlısı Nedir? Kurnaz Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Her bir eş anlamlı kelime, kendine özgü bir tını ve bağlam sunar, bu da yazarların ve konuşmacıların mesajlarını daha net ve vurucu bir şekilde iletmelerine olanak tanır. Kurnaz eş anlamlısı nedir, kurnaz kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı konuları iletişimdeki ifade gücünü artırır ve insanların niyetlerini daha doğru bir şekilde anlamalarına yardımcı olur.

Kurnaz Eş Anlamlısı Nedir?

Kurnaz kelimesinin eş anlamlıları arasında açıkgözlü ve uyanık yer alır. Bu kelimeler, zekâsını ve çevikliğini kullanarak zor durumlardan kolayca çıkabilen, fırsatları hemen fark eden ve duruma göre hızlıca hareket edebilen kişiler için kullanılır.

Kurnaz Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

"O, pazarlık yaparken çok açıkgözlü davrandı ve en iyi fiyatı aldı."

"Açıkgözlü tüccar, müşteri kitlesinin ihtiyaçlarını iyi analiz eder."

"Yeni işe alınan yönetici, açıkgözlü kararlarıyla şirketi hızlıca büyüttü."

"Gece boyunca nöbet tutan asker, her zamanki gibi uyanıktı."

"Bu hileli teklife karşı uyanık olmalısın, aksi takdirde zarar görebilirsin."

"Sabahın erken saatlerinde uyanık olup çalışmaya başlayan işçi, günün ilk ışıklarıyla işini bitirir."

Açıkgözlü ve uyanık kelimelerinin çeşitli bağlamlarda nasıl kullanıldığını ve her bir cümlenin anlamını nasıl zenginleştirdiğini göstermektedir. Her iki kelime de dikkatli, zeki ve stratejik davranışları ifade etmek için kullanılır.