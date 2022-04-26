Kurşun Kalemi Kim İcat Etti? İlk Kurşun Kalem Nerede, Nasıl Ve Kim Tarafından İcat Edildi?

Günümüzde okullarımızda ya da herhangi bir işi yaparken kullandığımız kurşun kalem tarihsel olarak incelendiğinde insan hayatını toplumsal yönden nasıl kolaylaştırdığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte içerisinde madde olarak doğrudan kurşun olmadan bazı diğer maddeler ile karıştırılmıştır. 15. Yüzyılda ilk bulgularına eriştiğimiz kurşun kalemin tarihsel olarak gelişimi ise oldukça önemlidir.

Kurşun Kalemi Kim İcat Etti?

16. yüzyılın başlarına denk düşen kurşun kaleme ilk defa İngiltere'nin Gri Knotts isimli bölgesinde rastlanmıştır. Araştırmalar sonucu bölge halkının özellikle hayvancılık alanında gerçekleştirilen sayımlarda kurşun kalemi kullandıkları saptanmıştır. Bununla birlikte kurşun kalem adını aldığı madenden yani bütünüyle kurşundan oluşmamaktadır.

Nitekim içeriğinde grafit ve kurşun karışımında oluşan bir madde yer almaktadır. 15. Yüzyıla kadar insanlar çeşitli yöntemler ile işaretleme veya yazma işini gerçekleştirirken 15. Yüzyıldan sonra bunu kurşun ile karıştırdıkları bazı diğer maddeler ile gerçekleştirmişlerdir. Örneğin İtalya'da kurşun ile kalay karıştırılarak kalem gibi kullanılan maddeler üretilmiştir.

Kalemi İcat Eden Kişi

Kurşun kalemi doğrudan bulan bir kişiden bahsedecek olursak bu kişi Josef Hardtmunth olacaktır. Ancak bilinmektedir ki daha çok 15. Yüzyıldan sonra özellikle hayvancılık ve mal sayımlarında kullanılmak üzere kurşun maddesi ile çeşitli karışımlar yapılmış ve günümüzdeki haline benzer kalem denilebilecek eşyalar üretilmiştir.

Bununla birlikte Josef Hardtmunth 20 Şubat 1752 Avusturya doğumlu olup 1790'a gelindiğinde seramik madenini keşfeden kişi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kurşun Kalem Nasıl Bulundu?

15. yüzyıldan sonra hayvancılık ve bazı mal sayımlarında işaretleme yöntemi olarak kullanılan kurşun ile yapılan bazı karışımlar 1700'lere gelindiğinde Josef Hardtmunth'un öncülüğünde günümüz halini alabilmiştir.

1792 yılına geldiğimizde KOH-I-NOOR Hardtmunth şirketini kuran Josef bu alanda çalışmalar gerçekleştirmiştir. Sonrasında torunu Friedrich 1889'a geldiğimizde kurşun kalem olarak adlandırılan kalemi bulmak için çalışmalarını sıklaştırmış ve 17 sertlik kademelerinden oluşan kurşun kalemi üretmiştir.