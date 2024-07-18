Kurşunlu Şelalesi Nerede, Nasıl Gidilir? Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Dört mevsim farklı güzellikler sunan Kurşunlu Şelalesi'ni ziyaret etmek için en uygun dönem, ilkbahar ve sonbahardır. Şelale çevresinde doğa yürüyüşleri yapılabilecek patikalar bulunmaktadır. Bu yürüyüşler sırasında doğal güzellikler keşfedilebilir, çeşitli bitki ve hayvan türleri gözlemlenebilir. Bu doğa harikasını yakından görmek için Kurşunlu Şelalesi nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti ve yol tarifi mutlaka önceden öğrenilmelidir.

Kurşunlu Şelalesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Kurşunlu Şelalesi, Antalya'nın Aksu ilçesinde yer almaktadır ve Antalya şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafededir. Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'na nasıl gidileceğini merak edenlerin, aşağıdaki alternatiflere göz gezdirmesinde fayda vardır.

Antalya şehir merkezinden hareket eden otobüslerle Aksu yönüne gidebilirsiniz. Antalya Otogar'dan veya şehir merkezindeki otobüs duraklarından Aksu otobüslerine binin. Aksu'ya ulaştıktan sonra, Kurşunlu Şelalesi yönüne devam eden minibüsleri veya dolmuşları kullanabilirsiniz. Dolmuşlar sizi şelalenin girişine yakın bir noktada bırakacaktır.

Özel aracınız ile Antalya il merkezinden D400 karayolu üzerinde doğuya doğru ilerleyin. Yaklaşık 20 kilometre sonra Aksu ilçesine varacaksınız. Aksu'da Kurşunlu Şelalesi tabelalarını takip edin. D400 karayolundan sola dönerek Kurşunlu Şelalesi'ne ulaşabilirsiniz. Şelaleye giden yol, tabelalarla işaretlenmiştir ve kaybolmadan kolayca bulunabilir. Şelalenin girişinde otopark alanı da bulunmaktadır, aracınızı burada park edebilirsiniz.

Antalya Havalimanı'ndan çıktıktan sonra D400 karayolunu doğuya doğru takip edin. Yaklaşık 15 kilometre sonra Aksu ilçesine varacaksınız. Buradan Kurşunlu Şelalesi tabelalarını takip ederek şelaleye ulaşabilirsiniz.

Antalya Otogarı'ndan çıktıktan sonra kuzey yönüne doğru D400 karayoluna bağlanın. D400 karayolunu doğuya doğru takip edin ve Aksu yönüne devam edin. Aksu ilçesine ulaştığınızda Kurşunlu Şelalesi tabelalarını takip ederek şelaleye ulaşabilirsiniz.

Son olarak, aracınızda veya telefonunuzda navigasyon kullanarak Kurşunlu Şelalesi'ni kolayca bulabilirsiniz. Google Maps veya diğer harita uygulamalarında, "Kurşunlu Şelalesi" yazarak yol tarifi alabilirsiniz.

Antalya Kurşunlu Şelalesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Antalya'daki Kurşunlu Şelalesi'ni ziyaret etmek isteyenler için giriş ücretleri ve otopark durumu hakkında bilinmesi gerekenler bulunmaktadır. Kurşunlu Şelalesi'ne giriş yapacak yetişkinler 45 TL, öğrenciler ise 25 TL ödemelidir. Şelaleye kendi aracıyla gidecek olanlardan otopark için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Haftanın her günü açık olan şelaleye, 09:00-18:00 saatleri arasında rahatlıkla giriş yapmak mümkündür. Bu bilgiler, ziyaretçiler için bütçe planlaması ve ulaşım düzenlemeleri yapmalarında yardımcı olacak önemli detaylardır. Şelaleyi ziyaret etmek isteyenler, giriş ücretlerini önceden bilerek hazırlıklı olabilir ve otoparkın ücretsiz olması sayesinde ek bir masrafla karşılaşmadan rahatça araçlarını park edebilirler.