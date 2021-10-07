Kurtuluş Savaşı hangi olay ile başlamıştır? Kurtuluş Savaşı’na resmi olarak son veren antlaşma nedir?

Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleşmiş ve ilk kez 19 Mayıs 1919 'da Samsun'a çıkması ile başlamıştır. 3 yıl süren büyük kayıplar ve uğraşlar ile Türk milleti bağımsızlığının sembolü olan bu zafere ulaşmıştır. Kurtuluş Savaşı aynı zamanda Türk Devleti'nin ilk kez İtilaf Devletleri tarafından tanınmasını ve resmi olarak kabul edilmesini sağlamıştır.

KURTULUŞ SAVAŞI KRONOLOJİSİ

O yıllarda Anadolu toprakları İtilaf Devletleri tarafından işgal altına alınmış ve dönemin hükümeti olan İstanbul Hükümeti yönetimde aktif ve söz sahibi değildir. Bu durum içerisinde Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin tam bağımsızlığına kavuşması için halkı ve düzenli orduları göreve çağırmıştır. İlk adımda Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarak tam bağımsızlığın meşalesini yakmıştır. Bu adımı takiben Amasya ve Havza genelgeleri yayınlanarak milli bilincin halk ve ordu arasında da yaygınlaşması amaçlanmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın neden olması gerektiği, amacı ve kazanmak için ihtiyaç duyulan yöntemler Amasya Genelgesi'nde detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Amasya Genelgesi'nin ardından da hem Erzurum'da hem de Sivas'ta bizzat Atatürk'ün katılımıyla kongreler yapılmıştır.

KURTULUŞ SAVAŞI HANGİ OLAY İLE BAŞLAMIŞTIR?

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı ordusu güç kaybetmiş ve İtilaf Devletleri tarafından işgaller başlamıştır. İstanbul Hükümeti'nin de yönetimde yetersiz kalması bir kurtuluş mücadelesini zorunlu kılmıştır. 15 Mayıs 1919 yılında İzmir'in Yunanlıların işgali altına girmesi ise milli bağımsızlık düşüncesinin kaçınılmaz olduğunu göstermiş ve bu olay Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Ancak kimi kaynaklarda Kurtuluş Savaşı'nı başlatan olay Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'a çıkması olarak kabul edilir. Kurtuluş Savaşı 11 Ekim 1922'de sona ermiş, Türk milleti ve ordusu 3 yıl süren savaş sonunca tam bağımsızlığına kavuşmuştur.

KURTULUŞ SAVAŞI OLAYLARI OLUŞ SIRASI

İzmir'in 15 Mayıs 1919 yılında Yunanlılar tarafından işgal edilmesiyle birlikte Kurtuluş mücadelesi düşüncesi ortaya atılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğunu ve İstanbul Hükümeti'nin de görevini yerine getirmediği beyanları ile 3 cephede Kurtuluş Savaşı'nı başlatma kararı almıştır. 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'a çıkan Atatürk, böylece kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ordusu Doğu'da Ermenilerle; Güney'de Fransızlar ve Ermenilerle; Batı'da ise Yunanlılarla mücadele etmiştir. İzmir'in işgali ile açılan Batı cephesinde Kuva-i Milliye birlikleri ile savaştaki en önemli başarılar elde edilmiştir. Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında Amasya ve Havza genelgeleri ile savaşın nedenlerini anlatmış,

Sivas ve Erzurum kongreleriyle de Türk milletinde bağımsızlık ve milli bilincin oluşması için çalışmalar yapmıştır. 23 Nisan 1920'de Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı Mebusan Meclisi'nin çalışmalarına son vererek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını gerçekleştirmiştir. Ardından Kars, Sarıkamış geri alınarak Gümrü Anlaşması imzalanmıştır. Birinci ve İkinci İnönü Savaşları ile düşman orduları yenilgi almaya devam ederken, Sakarya Meydan Savaşı ile Sakarya'nın doğusu Yunanlılardan temizlenmişti. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Savaşı ile zayıflayan Yunan ordusu 9 Eylül'de İzmir'de mağlup edilmiş ve İzmir tam bağımsızlığına kavuştu. Alınan bu askeri başarılar sonucunda 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya Mütarekesi imzalandı. Savaşın bitişinin resmi olarak kabul edildiği anlaşma ise Lozan Antlaşması olarak kayıtlara geçti.

Kurtuluş Savaşı Tarihi, Kahramanları, Cepheleri, Nedenleri ve Sonuçları