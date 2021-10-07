Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Konu Anlatımı - Kurtuluş Savaşı Hazırlık Döneminde Yaşanan Gelişmeler Nelerdir?

Milli bağımsızlığın kazanılması ve Misak-i Milli'nin gerçekleştirilmesi amacı ile ülkenin düşman işgalinden kurtulması için başlatılan mücadeleye Kurtuluş Savaşı denmektedir. Lakin bu mücadele başlamadan önce ülke içerisinde atılması gereken bazı adımlar olmuştur. İşte bu adımlar, Kurtuluş Savaşı'nın zeminini hazırlamış, adeta temelini atmıştır. Peki bu adımlar nelerdir?

KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİNDE YAŞANAN GELİŞMELER

Kurtuluş Savaşı'nın başlaması için öncelikle birtakım hazırlıkların yapılması gerekmiştir. İşte yapılan bu hazırlıklar ve gelişen olaylar neticesi Kurtuluş Savaşı başlayabilmiştir. Kronolojik sıralaması ile Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde yaşanan olayları bilmek, bu mücadeleyi daha iyi anlamak için elzemdir.

1. Atatürk'ün Samsun'a çıkması

Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminin ilk aşaması Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkması ile başlamıştır. 19 Mayıs 1919 tarihinde Atatürk, İstanbul hükümetinin padişahı Vahdettin'in emri ile 9. Ordu Müfettişi sıfatı ile Samsun'a gönderilmiştir. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

2. Havza Genelgesi'nin yayımlanması

İkinci aşama ise Havza Genelgesi'dir. Atatürk tarafından milli bilinci uyandırmak amacı ile 29 Mayıs 1919 tarihinde yayımlanan Havza Genelgesi; İzmir'in işgalinin protesto edilmesine lakin bu protestolarda masumlara zarar verilmemesine ve silahların teslim edilmemesi ile orduların dağıtılmamasına ilişkin maddeleri içermektedir.

3. Amasya Genelgesi'nin yayımlanması

Havza Genelgesi'ni yayımladıktan sonra ise Mustafa Kemal Atatürk, Amasya şehrine geçmiştir. Burada da silah arkadaşları ile birlikte, 21 Haziran 1919 tarihinde Amasya Genelgesi'ni yayımlamıştır. Amasya Genelgesi'nde Kurtuluş Savaşı'nın amacını, yöntemini ve nedenini açıklamıştır. Bu genelde Kurtuluş Savaşı'nın nedenini şu şekilde izah etmektedir; "Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir."

4. Erzurum Kongresi'nin toplanması

Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminin dördüncü aşaması ise 23 Temmuz 1919 tarihli Erzurum Kongresi'dir. Bu kongre, Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde yapılan kongrelerin ilkidir. Bu kongrede ilk kez ulusal sınırlardan bahsedilerek, Misak-ı Milli'nin temelleri atılmıştır. Bu kongre, toplanış amacı bakımından bölgesel, alınan kararlar bakımından ise ulusal bir nitelik taşımaktadır. Erzurum Kongresi'nin bir diğer önemli niteliği ise manda ve himayenin bu kongrede reddedilmesidir. Yani tek yolun tam bağımsızlık olduğu ilk kez bu kongrede söylenmiştir. Ayrıca bir meclisin kurulması da ilk kez bu kongrede istenmiştir.

5. Ara kongrelerin toplanması

Erzurum Kongresi'nden sonra ise bir sürü ara kongre gerçekleşmiştir. Bunları ismen bilmekte fayda vardır. Sırası ile bu kongreler şunlardır; Ardahan Kongresi, Oltu Kongresi, İzmir Kongresi, Lüleburgaz Kongresi, Kars Kongresi, Afyon Kongresi, Pozantı Kongresi, Balıkesir Kongresi, Alaşehir Kongresi ve Nazilli Kongresi.

6. Sivas Kongresi'nin toplanması

Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde yapılan kongrelerin ikincisi olan Sivas Kongresi'nin toplanması Amasya Genelgesi ile istenmiştir. Bu kongrede manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. Anadolu'da bulunan tüm cemiyetlerin de tek çatı altında birleştirilmesi gerektiği kararı da bu kongrede alınmıştır. Bu cemiyetin ismi ise Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'dir. Ayrıca Mebusan Meclisi'nin açılmasının hızlandırılması kararı da bu kongrede alınmıştır. Bu kongre her açıdan ulusal bir kongre konumundadır.

7. General Harbourd Raporu

Dönemin ABD başkanı Wilson tarafından General Harbourd isimli bir adam, Ermeniler hakkında araştırma yapmak ve bir rapor hazırlamak için Anadolu'ya gönderilmiştir. Generalin raporunda; Ermenilerin katledildiği iddiasının doğru olmadığı, Anadolu'nun ABD'nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek zenginliğe sahip olmadığı ve mücadelecilerin bu yolda kesin kararlı oldukları yer almaktadır.

8. Amasya Görüşmeleri

Amasya görüşmeleri; Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti ile Nazırı Salih Paşa arasında gerçekleşmiş ve toplamda 3 gün sürmüş siyasi görüşmelerdir. Bu görüşmelerin sonucunda Mebusan Meclisi'nin açılması ve seçimlerin yapılması kararı kabul edilmiştir. Amasya görüşmeleri ile İstanbul hükümeti ilk kez ulusal hareketi tanımıştır. Bu açıdan bu görüşmeler, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Temsil Heyeti'nin ilk siyasi başarısı niteliğindedir.

9. Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelmesi

Ankara böylece merkez olarak seçilmiştir. Bunun sebebi ise Ankara'nın coğrafi konumu ve düşman işgali altında olmaması yani güvenli bir bölge olmasıdır.

10. Son Osmanlı Mebusan Meclis'inin toplanması ve Misak-ı Milli'nin kabulü

Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması neticesinde, 28 Ocak 1920 tarihinde Misak-ı Milli kararları kabul edilmiştir.

Kurtuluş Savaşı Tarihi, Kahramanları, Cepheleri, Nedenleri ve Sonuçları - Kurtuluş Savaşı Ne Zaman Başladı ve Bitti?