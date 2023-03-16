Kurtuluş Savaşı Kadın Kahramanları - Milli Mücadelede Yer Alan Kahraman Türk Kadınları, İsimleri ve Hikayeleri

Kurutuluş Savaşı sırasında, büyük bir cesaret gösteren kadınlarımızın yaptıklarını okurken içinizin burkulacağına, gözlerinizin dolacağına ve gururlanacağınıza eminiz. Zira bu kadınlar, ölümden korkmadan, varları ve yokları ile savaşa katılmış, destek vermiş ve tarihe geçmişler. İşte Milli mücadelenin kahramanları...

KURTULUŞ SAVAŞI KADIN KAHRAMANLARI

Kurtuluş Savaşı sırasında tüm milletimiz elinden geleni yapmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda kadınların rolünü bir kenara atmamak gerekir. Hatta öyle ki, bazı kadınların ismi yaptıkları fedakarlıklar ve gösterdikleri cesaret ile tarihe altın harfler ile kazınmıştır. İşte bu kadınlar Milli Mücadelenin kadın kahramanlarıdır. Peki siz bu kadınları tanıyor musunuz? Milli Mücadelede kahramanlık gösteren Türk kadınları arasında şu kişiler bulunmaktadır;

Çete Emir Ayşe,

Gördesli Makbule,

Hafız Selman İzbeli,

Halide Onbaşı,

Halime Çavuş,

Kara Fatma,

Nezahat Onbaşı,

Şerife Bacı,

Tayyar Rahmiye.

KURTULUŞ SAVAŞI KADIN KAHRAMANLARI VE HİKAYELERİ

Kurtuluş Savaşı'nda kadınların rolünün önemli olduğunu söylemiştik. Peki Kurtuluş Savaşı'nda Türk kadınları ne gibi fedakarlıklar yapmıştır? İşte Kurtuluş Savaşı kadın kahramanları ve hikayeleri!

1. Çete Emir Ayşe

Gerçek adı Emire Ayşe Aliye olan Çete Emir Ayşe, Batı cephesi kahramanlarından birisidir. Yunan askeri Aydın ilimize doğru yaklaştığında, arkadaşları ile birlikte Menderes Nehri'nin diğer tarafına geçmeye çalışan Çete Emir Ayşe'nin arkadaşları kayıktan düşüp boğulmuştur. Bunun üzerine Çete Emir Ayşe geri dönerek, Çanakkale'de şehit düşen eşinden kendisine kalan elmas küpeleri satıp, kendisine bir tüfek almış ve dağa çıkmıştır. Akabinde ise Yörük Ali Efe'nin ekibine katılarak, Aydın'da Yunan askerine karşı savaşmıştır. Gösterdiği cesaret ve başarıdan ötürü ise kendisine İstiklal Madalyası verilmiştir.

2. Gördesli Makbule

Gördesli Makbule, Batı cephesinde savaşmış bir kahramandır. Gördesli Makbule; Yunan işgali başladıktan sonra, kocası Halil Efe ile birlikte Türk çetelerine katılmıştır. Silah arkadaşlarına cesaret vermek için ön safhalarda çarpışan Gördesli Makbule, savaş sırasında şehit düşerek hayatını kaybetmiştir.

3. Hafız Selman İzbeli

Hafız Selman İzbeli; Kurtuluş Savaşı sırasında Kastamonu'daki kadınları toplayarak, asker için çorap, içlik vb. şeyler ördürmüştür. Bu giyecekleri ise cepheye göndermiştir. Bu kadın Kastamonu'daki ilk kadın meclis üyesidir. Ayrıca Kastamonu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Kadınlar Kolu kurucularından bir tanesidir. Bir Cumhuriyet Kadını olan Hafız Selman İzbeli, savaş bittikten sonra Türkçe harfler ile okuma ve yazmayı öğrenmişti.

4. Halide Onbaşı

Halide Edip Adıvar, yani Halide Onbaşı; savaş sırasında cephede Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yer almıştır. Asker olmamasına rağmen, kendisine gösterdiği başarılar nedeni ile onbaşı rütbesi verilmiş ve bir savaş kahramanı sayılmıştır.

5. Halime Çavuş

Kocabıyık olarak da bilinen Halime Çavuş; erkek kılığına girerek Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır. Kocabıyık, savaşta mühimmat taşımak ile görevlendirilmiştir. Savaş sırasında düşman ateşine yakalanan Halime Çavuş, ayağından sakatlanmıştır.

6. Kara Fatma

Gerçek adı Fatma Seher Erden olan, lakin Erzurumlu Kara Fatma olarak bilinen bu kadın; ilk olarak Balkan Savaşı'nda görev almıştır. Akabinde ise 1. Dünya Savaşı'nda, aile ile birlikte Kafkas Cephesinde savaşmıştır. Savaş tecrübesi olan Kara Fatma, Batı Cephesinde, Milis Müfreze Komutanı olarak görev yapmıştır. Geneli kadınlardan oluşan birliği ile birlikte, düşmanları yenmiştir. Bunun yanı sıra İstanbul'dan silah ve adam kaçırmış, İzmir'de de benzer faaliyetlerde bulunmuştur.

7. Nezahat Onbaşı

Nezahat Baysel, yani nam-ı diğer Nezahat Onbaşı; 70. alayın simgesi konumunda bir milli mücadele kahramanıdır. 9 yaşında cephelerde görev almaya başlayan Nezahat Onbaşı; Geyve Savaşı, Konya İsyanı, I. ve II. İnönü Savaşları, Sakarya ve Gediz Muhaberelerinde savaşmıştır.

8. Şerife Bacı

Şerife Bacı; İnebolu'daki savaş cephanelerini Ankara'ya götürmekle görevli bir savaş kahramanıdır. Soğuk kış şartlarına aldırmadan, çocuğu ile birlikte bu görevi başarı ile yerine getirmiştir. Bu kadın, cephaneler ıslanmasın diye onları kendi ısınma battaniyesine sarmış, bebeği soğuktan donarak ölmesin diye de, onu cephanelere sarmıştır…

9. Tayyar Rahmiye

Tayyar Rahime, Güney cephesinde Fransızlara karşı savaşmış bir kadındır. Görevi ilk başta kundakçılık ve keşif yapmak olan Tayyar Rahime, ileriki dönemlerde savaşta da bizzat çarpışmıştır. Ateş altında kalan iki silah arkadaşını kurtarmak için kendisini siper etmiş ve şehit düşmüştür.