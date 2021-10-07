Kurtuluş Savaşı Kahramanları ve İstiklal Hikayesi - Kurtuluş Savaşı’nda Görev Alan Komutanlar ve Kadın Kahramanlarımız

Kurtuluş Savaşı, bir milli mücadeledir. Tüm millet tek yürek olarak, el ele düşmana karşı direnmiştir. Bu direnişte kadınlarımızın da rolü oldukça büyüktür. Hatta öyle ki, kadınlarımız gösterdikleri cesaret ve fedakarlıkları ile tarihe geçmiştir. İstiklal hikayemizde bir önemli rolün sahibi ise cephe komutanlarıdır. Zira onların gösterdiği askeri deha sayesinde, ülkemiz işgalden kurtulmuştur.

KURTULUŞ SAVAŞI'NDA GÖREV ALAN KOMUTANLAR

Kurtuluş Savaşı, 3 temel cepheden oluşmaktadır ve bu cephelerin her birinin bir tane komutanı bulunmaktadır. Kurtuluş Savaşı cepheleri; Doğu Cephesi, Güney Cephesi ve Batı Cephesinden oluşmaktadır. Şimdi bu cephelerde Kurtuluş Savaşı'nda görev alan komutanları inceleyelim.

Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesinde, Osmanlı Devleti'nden geriye kalan tek düzenli ordu olan 15. Kolordu savaşmıştır. Bu ordunun başında ise Kazım Karabekir Paşa bulunmaktadır. Yani Doğu cephesinin komutanı Kazım Karabekir Paşa'dır. Kazım Karabekir; 23 Temmuz 1882 tarihinde İstanbul'da doğmuş ve 26 Ocak 1948 tarihinde Ankara'da vefat etmiştir. Kazım Karabekir, 1. Dünya Savaşı'nda da çarpışmış bir askerdir. Lakin tarihe adını Doğu Cephesi ile kazımıştır. Zira kendisi Kurtuluş Savaşı'nı başlatan komutanlar arasında yer almaktadır. Ayrıca bu komutanlardan da Anadolu'ya ilk geçendir. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk adlı eserinde, Kazım Karabekir için şu sözleri sarf etmiştir; "Kâzım Karabekir Paşa ve adamları Kurtuluş Savaşı'nda canları pahasına savaşarak galip geldiler. Bu galibiyet sadece onların değil bütün Türk milletinin galibiyetidir."

Kurtuluş Savaşı Güney Cephesinde aslında mücadele eden kişiler düzenli ordu değildir. Burada mücadele eden ve zaferi elde edenler bölge halkı ile Kuva-i Milliye birlikleridir. Zira güney cephesi, diğer cephelerin aksine, düzenli ordunun katkısı olmadan kazanılmıştır. Yani güney cephesi Kuva-i Milliye'nin en etkili olduğu cephedir. Lakin düzenli ordu kurulduğunda Güney Cephesi komutanlığına da Refet Bele atanmıştır. Refet Bele; 1881 yılında Selanik'te doğmuş, 3 Ekim 1963 tarihinde ise İstanbul'da vefat etmiştir.

Kurtuluş Savaşı Batı cephesi ise yeni kurulan düzenli Türk ordusunun ilk zaferi konumundadır. Bu cephede bulunan ordunun komutanı olarak ise İsmet İnönü atanmıştır. Yani Batı Cephesinin komutanı İsmet İnönü'dür. İsmet İnönü; 24 Eylül 1884 tarihinde İzmir'de doğmuş ve 25 Aralık 1973 tarihinde Ankara'da hayata gözlerini kapamıştır. İsmet İnönü, 1. Dünya Savaşı'nda da çarpışmış bir askerdir. Lakin askeri açıdan tarihe adını Batı Cephesi ile kazımıştır. Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü'nün bu zaferi hakkında şu sözleri söylemiştir; "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz."

KURTULUŞ SAVAŞI KAHRAMANLARI

Kurtuluş Savaşı'nın gerçek kahramanı her şeyini feda eden Türk halkı ve askeridir. Lakin bazı kişilerin ismi, yaptıkları fedakarlıklar nedeni ile tarihe özellikle yazılmıştır. Kurtuluş Savaşı kahramanları şu kişilerdir;

Fevzi Çakmak,

Gördesli Makbule,

Kara Fatma,

Nezahat Onbaşı,

Satı Çırpan,

Sütçü İmam,

Yörük Ali,

Üsteğmen Mehmed Said Bey (Şahin Bey)

KURTULUŞ SAVAŞI KADIN KAHRAMANLARI

Kurtuluş Savaşı sırasında erkekler olduğu kadar, kadınlarda ellerinden geleni yapmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda kadınların rolünü bir kenara atmamak gerekir. Hatta öyledir ki, bazı kadınların ismi yaptıkları fedakarlıklar ve gösterdikleri cesaret ile tarihe altın harfler ile kazınmıştır. İşte bu kadınlar Milli Mücadelenin kadın kahramanlarıdır. Peki siz bu kadınları tanıyor musunuz? Kurtuluş Savaşı kadın kahramanları arasında şu kişiler bulunmaktadır;

Çete Emir Ayşe,

Gördesli Makbule,

Hafız Selman İzbeli,

Halide Onbaşı,

Halime Çavuş,

Kara Fatma,

Nezahat Onbaşı,

Şerife Bacı,

Tayyar Rahmiye.

Kurtuluş Savaşı Tarihi, Kahramanları, Cepheleri, Nedenleri ve Sonuçları