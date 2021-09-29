Kuru eş anlamlısı nedir? Kuru kelimesinin eş anlamlısı

Kuru kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ile alakalı ayrıntıları sizler adına derledik. Kuru kelimesi ile aynı anlama gelen sözcüklerden birisi de, sıska kelimesidir. Sıska kelimesi ile beraber kuru kelimesi de aynı anlamı ifade etmektedir. Bunun dışında kuru sözcüğü yerine birçok farklı eş anlamlı kelime kullanılmaktadır.

KURU KELİMESİNİN ANLAMI

Anlamı bilinmeyen ya da ilk kez karşılaşılan sözcüklerin TDK sözlüğü içerisindeki karşılıkları merak edilir. Uzun yıllardan bu yana dilimiz içerisinde yerini alan ve günlük yaşamın içinde sık bir şekilde kullanılan kuru kelimesinin ne anlam ifade ettiğini inceleyeceğiz.

Kuru kelimesi oldukça fazla bir biçimde karşımıza çıkmasından ötürü kelimenin kökenini ve anlamını bilmekte fayda vardır.

TDK'ya göre, kuru kelimesinin anlamı ise aşağıdaki gibidir:

Nemi, suyu olmayan, nemli ve yaş karşıtı

Salgısı olmayan

Üzerinde bitki olmayan veya yağış almayan

Çelimsiz, sıska, zayıf, arık, kaknem

Duygudan yoksun, akıcı olmayan

Tadı, heyecanı olmayan, tekdüze

Sonucu ve etkisi olmayan

Çıplak, döşenmemiş

Canlılığını yitirmiş

KURUNUN EŞ ANLAMLISI

1.Anlam: Nemi, suyu olmayan, nemli ve yaş karşıtı

Cümle içerisinde kullanım: Yanakları kuruydu ancak gözleri tamamıyla siyah yaş halindeydi.

Tip: sıfat

2.Anlam: Üzerinde bitki olmayan veya yağış almayan

Cümle içerisinde kullanım: Kuru tepeler, kuru çöller

Tip: sıfat

3.Anlam: Daha sonra kullanılabilmesi adına taze, kurutulmuş ve yeşil karşıtı

Cümle içerisinde kullanım: Evlerin önlerine kuru meşe dalları ile örtülü çardaklar yapmışlar.

Tip: sıfat

KURU KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Kuru kelimesinin 3 farklı eş anlamı karşılığı bulunmaktadır. Kuru ile aynı anlamlara gelen eş anlamlı sözcükler ise aşağıdaki şekildeki gibidir: