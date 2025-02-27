Kurul Kalesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ordu Kurul Kalesi Merdivenleri Kaç Basamak?

Doğal bir kaya kütlesi üzerine inşa edilmiş olan Ordu Kurul Kalesi hem tarihi hem de arkeolojik açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bölgede yapılan kazılar sonucunda çok sayıda tarihi eser gün yüzüne çıkarılmış ve bu eserler, kalenin geçmişine dair önemli ipuçları sunmuştur. Özellikle antik döneme ait heykeller, bölgenin tarihine ışık tutan unsurlar arasında yer almaktadır. Ordu Kurul Kalesi nerede, nasıl gidilir, merdivenleri kaç basamak gibi sorular kaleye yapılacak gezi öncesi sorulması gereken sorulardır.
Kurul Kalesi, Ordu'nun Altınordu ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan kale, deniz seviyesinden 571 metre yükseklikte konumlanmıştır.
Kaleye gidiş için birçok seçenek mevcuttur. Bu seçenekler aşağıda yer almaktadır:
1. Özel Araç ile Ulaşım
2. Toplu Taşıma ile Ulaşım
3. Yürüyerek veya Doğa Yürüyüşü ile Ulaşım
Ordu Kurul Kalesi Merdivenlerinin kaç basamak olduğu birçok kişinin merak ettiği konular arasındadır. Bu soruya bir cevap verecek olursak eğer: