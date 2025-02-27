Kurul Kalesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ordu Kurul Kalesi Merdivenleri Kaç Basamak?

Doğal bir kaya kütlesi üzerine inşa edilmiş olan Ordu Kurul Kalesi hem tarihi hem de arkeolojik açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bölgede yapılan kazılar sonucunda çok sayıda tarihi eser gün yüzüne çıkarılmış ve bu eserler, kalenin geçmişine dair önemli ipuçları sunmuştur. Özellikle antik döneme ait heykeller, bölgenin tarihine ışık tutan unsurlar arasında yer almaktadır. Ordu Kurul Kalesi nerede, nasıl gidilir, merdivenleri kaç basamak gibi sorular kaleye yapılacak gezi öncesi sorulması gereken sorulardır.

Kurul Kalesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Kurul Kalesi, Ordu'nun Altınordu ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan kale, deniz seviyesinden 571 metre yükseklikte konumlanmıştır.

Kaleye gidiş için birçok seçenek mevcuttur. Bu seçenekler aşağıda yer almaktadır:

1. Özel Araç ile Ulaşım

Ordu şehir merkezinden hareket edenler, Altınordu ilçesi yönüne ilerleyerek Karapınar Mahallesi güzergahını takip etmelidir.

Şehir merkezinden Kurul Kalesi'ne ulaşım yaklaşık 20-25 dakika sürmektedir.

Kaleye çıkan yol, belirli bir noktaya kadar araçla gidilebilecek şekilde düzenlenmiştir.

2. Toplu Taşıma ile Ulaşım

Ordu şehir merkezinden Altınordu ilçesine giden dolmuşlar ile Karapınar Mahallesi'ne ulaşım sağlanabilir.

Karapınar Mahallesi'nden sonra, belirli bir mesafe yürüyerek kaleye ulaşmak mümkündür.

3. Yürüyerek veya Doğa Yürüyüşü ile Ulaşım

Kaleye çıkan yol, doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için güzel bir rota sunmaktadır.

Ziyaretçiler, aracın ulaşabildiği noktadan sonra, basamakları kullanarak zirveye ulaşabilirler.

Ordu Kurul Kalesi Merdivenleri Kaç Basamak?

Ordu Kurul Kalesi Merdivenlerinin kaç basamak olduğu birçok kişinin merak ettiği konular arasındadır. Bu soruya bir cevap verecek olursak eğer: