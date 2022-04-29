Kuruyemiş Nasıl Yazılır? TDK Kuru Yemiş Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Kuruyemiş sözcüğü fıstık, badem, ceviz, leblebi gibi kurutularak tüketilen besinlerin geneli için söylenen bir sözcüktür. Yazım yanlışına uğrayan bu sözcük için Türk Dil Kurumu açıklama da bulunmuştur. Kuruyemiş nasıl yazılır TDK açıklaması nedir? gibi sorularının cevapları için yazımızın devamını okumaya devam edebilirsiniz.

Kuruyemiş Nasıl Yazılır?

Kuruyemiş sözcüğü kurutularak tüketilen besinler için verilen genel bir addır. Sözcük birleşik bir kelimedir. Fakat çoğu kişi tarafından yanlış yazılmaktadır. Kelime birçok kişi tarafından ayrı yazılsa da aslında doğru olanı birleşik olarak yazmaktır.

Türk Dil Kurumu da bu karışıklığa bir son vermiş ve kelimenin doğru yazımının birleşik olarak yazılması gerektiğini vurgulamaktadır. Kelimenin doğru yazılmış halı "kuruyemiş" şeklinde yazılmış olanıdır.

Kuruyemiş Nasıl Yazılır TDK Açıklaması Nedir?

Kuruyemiş nasıl yazılır TDK açıklaması nedir? TDK, dilimizde yer alan sözcüklerin doğru yazımlarını, anlamlarını ve kökenleri araştıran bir kurumdur. Böyle dilimizi en doğru bir biçimde kullanmamıza yardımcı olmaktadır.

Kuruyemiş sözcüğü için de gerekli araştırmaları yapmış ve günlük hayatta yapılan yanlışlığa bir son getirmiştir. Kelimenin doğru yazımı TDK'ye göre birleşik olarak yazılan şeklidir. Hiçbir zaman ayrı yazılmaması gerekmektedir.

Kuruyemiş Sözcüğünün Cümle İçinde Kullanımı

Kuruyemiş sözcüğünün cümle içinde doğru kullanımları aşağıda verildiği gibidir;

"içeceklerin yanında kuruyemiş getirmemelerine sinirlendi."

"Yılbaşı için annemin en sevdiği kuruyemişleri aldım."

Kuruyemiş Sözcüğünün Doğru Yazımı