Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Kuruyemiş Nasıl Yazılır? TDK Kuru Yemiş Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
Giriş Tarihi: 29.4.2022 11:18 Son Güncelleme: 29.4.2022 11:18

Kuruyemiş Nasıl Yazılır? TDK Kuru Yemiş Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Kuruyemiş Nasıl Yazılır? TDK Kuru Yemiş Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Her sözcük belli bir yazım kuralına göre oluşturulmaktadır. Bu nedenle sözcükleri doğru yazmak, yazım yanlışı yapmamak önemlidir. Kimi sözcük tek bir heceden, tek bir sözcükten oluşurken kimi kelimler iki ayrı kelimenin birleşmesi ile oluşmaktadır. Bu tarz sözcüklere birleşik kelime denilmektedir. En çok yazım yanlışı yapılan kelimelerde bu birleşik kelimelerdir. Bu kelimelerden biri de kuruyemiş kelimesidir. Yazım yanlışına maruz kalan bu kelime birçok kişi tarafından yanlış yazılabilmektedir. Kuruyemiş nasıl yazılır? Kuruyemiş sözcüğü TDK’ye göre doğru yazımı nedir? tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık ve yazımızın devamında derledik.

Kuruyemiş sözcüğü fıstık, badem, ceviz, leblebi gibi kurutularak tüketilen besinlerin geneli için söylenen bir sözcüktür. Yazım yanlışına uğrayan bu sözcük için Türk Dil Kurumu açıklama da bulunmuştur. Kuruyemiş nasıl yazılır TDK açıklaması nedir? gibi sorularının cevapları için yazımızın devamını okumaya devam edebilirsiniz.

Kuruyemiş Nasıl Yazılır?

Kuruyemiş sözcüğü kurutularak tüketilen besinler için verilen genel bir addır. Sözcük birleşik bir kelimedir. Fakat çoğu kişi tarafından yanlış yazılmaktadır. Kelime birçok kişi tarafından ayrı yazılsa da aslında doğru olanı birleşik olarak yazmaktır.

Türk Dil Kurumu da bu karışıklığa bir son vermiş ve kelimenin doğru yazımının birleşik olarak yazılması gerektiğini vurgulamaktadır. Kelimenin doğru yazılmış halı "kuruyemiş" şeklinde yazılmış olanıdır.

Kuruyemiş Nasıl Yazılır TDK Açıklaması Nedir?

Kuruyemiş nasıl yazılır TDK açıklaması nedir? TDK, dilimizde yer alan sözcüklerin doğru yazımlarını, anlamlarını ve kökenleri araştıran bir kurumdur. Böyle dilimizi en doğru bir biçimde kullanmamıza yardımcı olmaktadır.

Kuruyemiş sözcüğü için de gerekli araştırmaları yapmış ve günlük hayatta yapılan yanlışlığa bir son getirmiştir. Kelimenin doğru yazımı TDK'ye göre birleşik olarak yazılan şeklidir. Hiçbir zaman ayrı yazılmaması gerekmektedir.

Kuruyemiş Sözcüğünün Cümle İçinde Kullanımı

Kuruyemiş sözcüğünün cümle içinde doğru kullanımları aşağıda verildiği gibidir;

  • "içeceklerin yanında kuruyemiş getirmemelerine sinirlendi."
  • "Yılbaşı için annemin en sevdiği kuruyemişleri aldım."

Kuruyemiş Sözcüğünün Doğru Yazımı

  • Kuruyemiş (Doğru Yazım)
  • Kuru yemiş (Yanlış Yazım)

ARKADAŞINA GÖNDER
Kuruyemiş Nasıl Yazılır? TDK Kuru Yemiş Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA