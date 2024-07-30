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Haberler Eğitim Haberleri Kuş Cenneti Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Kuş Cenneti Milli Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti
Giriş Tarihi: 30.7.2024 14:03 Son Güncelleme: 30.7.2024 14:04

Kuş Cenneti Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Kuş Cenneti Milli Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

Kuş Cenneti Milli Parkı, Balıkesir ili içerisindeki Manyas Kuşgölü’nün kuzeydoğusunda yer alır. Park, içinde bulundurduğu çeşitli kuş, bitki ve balık türleri için yaşamsal öneme sahiptir. Özellikle kuşlar için büyük öneme sahip olan park, göç döneminde kuşlara ev sahipliği yapmaktadır. Birçok canlıyı içinde barındıran bölgeyi ziyaret etmek isteyenler için Kuş Cenneti Milli Parkı nerede, nasıl gidilir? Kuş Cenneti Milli Parkı yol tarifi ve giriş ücreti önemli sorular arasında yerini almaktadır.

Kuş Cenneti Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Kuş Cenneti Milli Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

Kuş Cenneti Milli Parkı Mart-Temmuz ve Eylül-Ekim ayları arasında kuşları daha yakından inceleme imkanı tanır. Parkta bulunan müze ve idare merkezi sayesinde kuşlar hakkında daha geniş bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca gözetleme kulesine çıkarak parkı ve kuşları daha detaylı inceleyebilirsiniz. Kuşları yakından incelemek isteyenler için Kuş Cenneti Milli Parkı nerede, nasıl gidilir? Kuş Cenneti Milli Parkı yol tarifi ve giriş ücreti cevap aranan sorulardandır.

Kuş Cenneti Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir?

Balıkesir ili Bandırma ilçe sınırları içinde bulunan Kuş Gölü'nün kuzeydoğusunda bulunan milli parka Balıkesir-Bandırma karayolunun 15 kilometre güneyinde ilerleyen yolla ulaşabilirsiniz. Kuş Cenneti Milli Parkını özel aracınız ile ziyaret edebilirsiniz.

Kuş Cenneti Milli Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

Bölgeye İstanbul, Bursa ve Kocaeli yönünden gelen ziyaretçilerin Balıkesir kavşağına geldiklerinde Bandırma yönüne ilerlemeleri gerekmektedir. Karacabey, Bandırma, Erdek, Çanakkale yönünü takip edip Karacabey'i geçtikten sonra Manyas tarafına dönerek Kuş Cennetine ulaşabilirsiniz. Ayrıca Parka giriş ücreti 2024 yılı itibariyle 35 tl olup indirimli ücreti 20 tl olarak güncellenmiştir.

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Kuş Cenneti Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Kuş Cenneti Milli Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti
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