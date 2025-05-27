Kuş Çeşitleri ve İsimleri - Dünyada ve Türkiye’de Kaç Tür Kuş Var?

Kuş çeşitleri ve isimleri farklı yaş grubundan birçok kişinin ilgisini çeker. Tropikal bölgelerde yaşayan kuş türleri son derece ilginç görünümleriyle dikkati çeker. Çok fazla çeşitliliğe sahip olduklarından hepsinin ismini bilmek kolay olmasa da bazı türler son derece popülerdir. Hatta evde beslenen çok çeşitli kuş türleri bulunuyor. Dünyada ve Türkiye'de kaç tür kuş var konusunda kapsamlı bilgi verebilmek için her bölgeyi incelemek gerekiyor.

Kuş Çeşitleri ve İsimleri

Dünya üzerinde farklı türleri ve isimleri ile öne çıkan canlılar arasında kuşlar ilk sıralarda yer alır. Her ne kadar bu canlıların yalnızca çok kısmı bilinse de hiç bilinmeyen türler bulunuyor. Hepsinin de kendine göre çeşitli özellikleri bulunuyor. Kuş çeşitleri ve isimleri konusuna bakıldığında binleri aşan rakamlardan bahsetmek mümkündür. Nesli tükenen türler da bunların dışındadır. Hatta her geçen gün çok yeni türler keşfedilmektedir. Bunlar da çeşitli testler sonrasında genetik analizlerle ayrıştırılarak türleri belirlenir. En fazla kuş türü ise tropikal bölgelerde bulunuyor.

Dünyada ve Türkiye'de Kaç Tür Kuş Var?

Türkiye kuşların göç yolları üzerinde bulunuyor. Bundan dolayı da kuş türleri bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Bugüne kadar bu ülkede gözlemlenen kuş türü sayısı 500 üzerindedir. Ancak üreme işlevini yerine getiren tür ise 300 kadardır. Bu türler düzenli olarak ürediklerinden kolay kolay nesilleri tükenmez. Kuşlar etçil/ yırtıcı, su kuşları, küçük orman kuşları gibi kategorilerde değerlendirilebilirler. Bu bakımdan kuş türleri için şu şekilde bir tablo oluşturmak mümkün olabilir: