Küs Eş Anlamlısı Nedir? Küs Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Gün içerisinde de sıkça rastlandığı gibi ilkokul, ortaokul ve lisede dil bilgisi eğitimi esnasında da karşılaşılan konular arasında yerini alan anlamdaş kelimelerden Küs eş anlamlısı ile araştırılıyor. "Küs kelimesinin eş anlamlısı nedir?" sorusu bu kapsamda araştırma konusu haline geliyor. Bazı kelimelerin birden çok anlamdaşı bulunurken Küs eş anlamlısı yalnızca bir kelimedir.

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Bilindiği üzere yazılışları farklı olmasına karşın aynı anlamları taşıyan kelime grupları bilindiği üzere eş anlamlı kelimeler olarak biliniyor. Günlük yaşamımızda birçok alanda kullanılan bu kelimeler özellikle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerinin dil bilgisi derslerinde de sıkça rastlıyoruz.

Öte yandan Türkçe kelimelerin anlamdaş yani eş anlamlıları genel olarak yabancı kökenli olur.

KÜS KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Bu kelime gruplarına örnek vermek gerekirse; bunlardan biri de "Küs" kelimesidir. Küs kelimesinin eş anlamlısı ise dargındır. Ama şu bir gerçek ki; her kelimenin eş anlamlısı olmak zorunda değildir.

KÜS EŞ ANLAMLISI

1.Dargın

KÜS NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre Küs kelimesi, "Dargın" kelimesiyle tanımlanmaktadır. Türkçe kökenli olan bu kelime Darılmış olan, küskün ve soğuk, ilgisiz kişi olarak da tanımlanmaktadır. Bu kelimenin tam olarak anlamdaş karşılığı bulunmamaktadır.