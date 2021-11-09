Küs Zıt Anlamlısı Nedir? Küs Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Küs kelimesinin anlam özelliklerini incelerken öncelikle küs kelimesinin anlam kapasitesini incelemek gerekir. Bunun yanında küs kelimesinin cümle içerisindeki görevlerini incelemek de oldukça önemlidir. Ayrıca küs kelimesinin içerdiği anlam biçimleri öğrenmek de kelimeyi çözümlemede önemli bir aşamadır.

KÜS KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Küs kelimesinin anlam özelliklerini incelemek için yapılması gerek şeylerden yukarıda bahsetmiştik. Öncelikle küs kelimesinin anlam dağarcığı yok denecek kadar azdır. Bunun nedeni ise küs kelimesinin çok özel bir anlamı ifade etmesidir. Bunun yanında küs kelimesinin bir tane anlamı bulunmaktadır. Küs kelimesinin bu anlamı da gerçek anlamıyla kullanılmaktadır. Ayrıca cümle içerisinde küs kelimesi sıfat görevinde kullanılmaktadır. Bu bilgiler ışığında küs kelimesinin anlamı aşağıdaki gibidir:

Darılmış, küsmüş (kimse).

KÜS KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumuna göre küs kelimesinin anlam kapasitesinden yukarıda bahsetmiştik. Buradan da görüldüğü gibi küs kelimesinin anlam özellikleri oldukça zayıftır. Bu nedenle küs kelimesinin anlam özellikleri de çok gelişmemiştir. Küs kelimesinin en çok merak edilen ve bu kelime için en önemli anlam ilişkisi zıt anlamdır. Küs kelimesinin zıt anlamlısı 'barışık' kelimesidir. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılamaz. Ancak cümle içerisinde karşıt anlam ifade etmektedirler. Bu zıt anlamlı kelimeleri daha iyi anlamak için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Arkadaş ortamımızda küs olan kişilerin barışması daha kolay olur.

Ben başkalarıyla barışık olduğum için herkes beni seviyor.

KÜS KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Türkçede birçok kelime birbiriyle etkileşim halindedir. Küs kelimesinin etkileşim halinde olduğu bazı kelimeler bulunmaktadır. Buna göre küs kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir: