Kuşadası Nereye Bağlı? Kuşadası Nerede ve Hangi İlin İlçesi?

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Kuşadası Nereye Bağlı

Kuşadası, ülkemizin popüler tatil mekânlarından biridir. Çok önemli bir tatil merkezi olan Kuşadası Aydın iline bağlıdır. Özellikle yaz aylarında çok sayıda yerli ve yabancı turist bu ilçeye gelmektedir. Söz konusu ilçe, aynı zamanda Aydın ilinin en güzel ilçesidir. Aydın şehrinin Ege Denizine bağlı olan kısmı Kuşadası'ndan sağlanır. Kuşadası, Germencik ve Söke ilçesinin yanı sıra İzmir ilinin Selçuk ilçesine de komşudur.

Aydın Kuşadası arası 63 km'dir. Kuşadası'nın İzmir'e mesafesi ise yaklaşık 90 km'dir. Yıl boyunca turistin eksik olmadığı bu ilçe, ülkemizin ve dünyanın en önemli tatil merkezleri arasında kabul edilir.

Kuşadası'na Nasıl Gidilir?

Kuşadası'na Aydın ya da İzmir üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Aydından hareketle yaklaşık 40 dakika sonra Kuşadası'na ulaşabilirsiniz. İzmir'den hareket ettiğinizde ise özel aracınızla bu yolculuk yaklaşık 1,5 saat sürecektir. Uzak mesafelerden gelmek isterseniz de İzmir, Bodrum ve Dalaman Havaalanlarını kullanabilirsiniz. Havaalanından Kuşadası'na gelen toplu taşıma araçları ile bu tatil merkezine ulaşabilirsiniz. Dilerseniz havaalanlarındaki araç kiralama şirketlerinden de yararlanabilirsiniz.