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Giriş Tarihi: 31.1.2024 15:09 Son Güncelleme: 31.1.2024 15:09

Kuşatma Bulmaca Cevabı - Bulmacada Kuşatma Ne Demek?

Bulmaca dünyası, zihinsel yetenekleri tetikleyen, stratejik düşünceyi geliştiren ve eğlenceli bir deneyim sunan bir alan olarak karşımıza çıkar. Bulmaca çözerken sıklıkla karşılaştığımız kelimelerden biri de kuşatmadır. Kuşatma bulmaca cevabı bulmak için, bu kelimenin eş anlamlılarını bilmek gerekir. Bu konuda sözlüklerden yardım alınabilir. Bulmacada kuşatma ne demek olduğunu merak ediyorsanız, işte cevabı…

Kuşatma Bulmaca Cevabı - Bulmacada Kuşatma Ne Demek?

Bulmacaların çeşitliliği ve oyun alanındaki geniş yelpaze, her yaştan ve ilgi alanından insanın bulmaca dünyasına ilgi duymasını sağlar. Kelime bulmacalarını çözebilmek için, genellikle bir kelimenin anlamı veya eş anlamlılarını bilmek gerekir. Kuşatma bulmaca cevabı bulmak isteyenler için TDK'nın Türkçe sözlüğünü araştırdık. Yazımızın devamını okuyarak bulmacada kuşatma ne demek olduğunu öğrenebilirsiniz.

Bulmacada Kuşatma Ne Demek?

Bulmacaların sunduğu zihinsel faydalar, onları sadece eğlenceli bir aktivite olmanın ötesine taşır. Problem çözme yeteneğini geliştirir, odaklanma ve konsantrasyonu artırır, hafıza becerilerini iyileştirir ve stresle başa çıkma yeteneğini güçlendirir. Sık sık bulmaca çözenler birçok kelimenin anlamını ve eş anlamını aklında tutabilmektedir. Ancak, zaman zaman bulmacada cevabını bilmediğimiz kelimeler karşımıza çıkabilmektedir. Kuşatma kelimesi de bunlardan biridir. TDK Türkçe Sözlüğe göre, kuşatma kelimesi "Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme; abluka, ihata, muhasara" anlamına gelir. Yani temel anlamıyla kuşatma, bir yerin etrafını saran ve genellikle stratejik bir hedefi ele geçirmek, savunmak veya kontrol altında tutmak amacıyla gerçekleştirilen bir stratejik manevrayı ifade eder.

Kuşatma Bulmaca Cevabı

Bulmacada kuşatma kelimesiyle karşılaştıysanız, bu kelimenin eş anlamlılarına göz atabilirsiniz. Birden fazla eş anlama sahip bir kelime olan kuşatma cevabı için aşağıda listelediğimiz kelimeleri deneyebilirsiniz. Doğru cevabın hangisi olacağını bilemiyorsanız, bulmacanızda cevabın kaç kelime olduğuna bakabilirsiniz. İpucu olarak çeşitli harfler yer alıyorsa cevabı bulmanız daha hızlı olabilir. İşte kuşatma kelimesinin eş anlamlıları:

  • Abluka
  • Blokaj
  • Kapatma
  • Hapsetme
  • El koyma
  • Tutma
  • Haczetme
  • Çevresini Sarma
  • Tezgah
  • Çevirme
  • Çevreleme
  • Sarmak
  • Kuşatmak
  • Çevirmek
  • Çevrelemek
  • Sarma
  • İhata
  • Muhasara

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Kuşatma Bulmaca Cevabı - Bulmacada Kuşatma Ne Demek?
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