Kuşku Eş Anlamlısı Nedir? Kuşku Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öz Türkçe bir kelime olan "kuşku" kelimesinin 3 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimeler kuşku kelimesinin yerine kullanılarak yazılı ya da sözlü metinlere farklılık katmamızı sağlarken eş anlamlı kelimeler bilmek kelime dağarcığımızı geliştirmektedir. İşte kuşku kelimesinin eş anlamlıları…

KUŞKU KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Şüphe (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Kuruntu (Öz Türkçe bir kelimedir.)

İşkil (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Bu kelimeler kuşku kelimesi yerine ya da kuşku kelimesiyle dönüşümlü olarak kullanılabilmektedir. Bu kelimelerin hepsinin aynı anlamı taşıması sayesinde cümlede birbirlerinin yerine kullanıldıklarında bir anlam bozukluğu yaşanmamaktadır.

Kuşku kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "doubt" ve "suspicion" kelimeleridir.

KUŞKU KELİMESİNİN ANLAMI

Kuşku kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamı şudur:

Bir olguyla ilgili gerçeği bilememekten duyan kararsızlık, şüphe, kuruntu, işkil.

Başkalarının aslında iyi olan niyetlerini kötüye yorup işkillenme durumu.

KUŞKU KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Kuşku dolu hareketleri yüzünden herkesin dikkatini çekmeye başlamıştı.

Kendinden kuşku duyarak büyük işler başaramazsın.

Bazı şeyleri anlamak için kuşkularını bir kenara bırakmalısın.

KUŞKU EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM