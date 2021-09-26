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Haberler Eğitim Haberleri Kuşku Eş Anlamlısı Nedir? Kuşku Kelimesinin Eş Anlamlısı
Giriş Tarihi: 26.9.2021 09:54

Kuşku Eş Anlamlısı Nedir? Kuşku Kelimesinin Eş Anlamlısı

Kuşku Eş Anlamlısı Nedir? Kuşku Kelimesinin Eş Anlamlısı

Polisiye bir roman okurken, bir dedektif filmi izlerken en çok duyduğumuz kelimelerden biri de şüphesiz ki ‘kuşku’ kelimesidir. Bu kelimenin aynı zamanda eş anlamlıları da bulunmaktadır. Bir bulmacada karşımıza çıkabilen kuşku eş anlamlısı nedir?

Öz Türkçe bir kelime olan "kuşku" kelimesinin 3 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimeler kuşku kelimesinin yerine kullanılarak yazılı ya da sözlü metinlere farklılık katmamızı sağlarken eş anlamlı kelimeler bilmek kelime dağarcığımızı geliştirmektedir. İşte kuşku kelimesinin eş anlamlıları…

KUŞKU KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

  • Şüphe (Arapçadan dilimize geçmiştir.)
  • Kuruntu (Öz Türkçe bir kelimedir.)
  • İşkil (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Bu kelimeler kuşku kelimesi yerine ya da kuşku kelimesiyle dönüşümlü olarak kullanılabilmektedir. Bu kelimelerin hepsinin aynı anlamı taşıması sayesinde cümlede birbirlerinin yerine kullanıldıklarında bir anlam bozukluğu yaşanmamaktadır.

Kuşku kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "doubt" ve "suspicion" kelimeleridir.

KUŞKU KELİMESİNİN ANLAMI

Kuşku kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamı şudur:

  • Bir olguyla ilgili gerçeği bilememekten duyan kararsızlık, şüphe, kuruntu, işkil.
  • Başkalarının aslında iyi olan niyetlerini kötüye yorup işkillenme durumu.

KUŞKU KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Kuşku dolu hareketleri yüzünden herkesin dikkatini çekmeye başlamıştı.
  • Kendinden kuşku duyarak büyük işler başaramazsın.
  • Bazı şeyleri anlamak için kuşkularını bir kenara bırakmalısın.

KUŞKU EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Şüphe insanı zamanla bitiren duygulardan biridir.
  • Herkese şüpheyle yaklaşıyor, kimseye güvenmiyordu.
  • Yersiz kuruntuları yüzünden insanlarla ilişkisi bozulmuştu.
  • Bu olay beni gittikçe işkillendirmeye başladı ama elimde bir kanıt yoktu.

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Kuşku Eş Anlamlısı Nedir? Kuşku Kelimesinin Eş Anlamlısı
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