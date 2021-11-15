Günlük hayat içerisinde okuduğumuz, dinlediğimiz ya da ikili diyaloglarda kullandığımız kelimelerin anlamları ve eş anlamlıları kişiler tarafından merak edilir. Bu kelimelerin ne anlama geldiği araştırılırken aynı zamanda eş anlamlı karşılıklarının da kullanımı öğrenilmek istenir. Eş anlamlı kelimelerin günlük hayat içerisinde kullanımı kişilerin zengin bir sözcük dağarcığına sahip olduğunun göstergesidir. İşte merak edilen Kuşku eş anlamlısı nedir? Kuşku kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili cümleler.

Kuşku kelimesinin anlamı

Günlük hayat içinde en çok kullanılan kelimelerden biri olan kuşku kelimesinin iki farklı anlamı vardır. Bunlardan birincisi karşıdaki kişiden ya da var olan bir durumdan dolayı temkinli olmak, sorgulamak. Diğeri ise bir durum, olay ya da kişi hakkında tam bilgi sahibi olunmadığı için ortaya çıkan güvensizlik hissi.

Kuşku kelimesinin eş anlamlısı

Polisiye romanlarının ana teması olan kuşku kelimesi yerine kişiler günlük hayat içerisinde kuşku kelimesini karşılayacak farklı kelimeler kullanmak isteyebilir. Bunu karşılayacak kelimelere ise eş anlamlı denir. Anlamları aynı ama yazılışları farklı olan ve kuşku yerine kullanılabilecek kelimeleri şüphe, kuruntu ve işkil olarak sıralayabiliriz. Bu üç eş anlamlı kelimeden kuruntu Türkçe kökenli iken işkil ve şüphe Türkçemize Arapçadan geçmiştir. Her ne kadar arapça kökenli olsa da şüphe kelimesi ve işkil kelimesi günlük hayat içerisinde sıklıkla kuşku yerine kullanılmakta ve cümlede anlam bozukluğuna yol açmamaktadır.

Kuşku kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Kuşkulu hareketlerinden dolayı panik oldu.

Odaya girdiğinde kuşkulu gözler ile herkesi süzdü.

Konuşmalarındaki tutarsızlık herkesin ondan kuşku duymasına yol açmıştı.

Kuşku kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Şüphe:

Yaptıkları ile tüm şüpheyi üzerine çekmişti.

Ailesinin ondan şüphe duyması onurunu kırdı.

Olay yerinde bulunan şüpheli deliller, suçu onun üzerine yıkmaya yeterdi.

İşkil:

Yaşanılanlardan sonra her şeyden işkillenmeye başladı.

Odada bulunan koku yüzünden işkillendi ve araştırmaya koyuldu.

Kuruntu: