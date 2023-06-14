Kuşlar Geceleri Uçuyor Mu? Geceleri Kuşlar Uçar Mı, Ne Yapar?

Kuşlar geceleri uçar mı konusunda çok sayıda araştırma yapılmıştır. Gece uçan kuşlar hangileri sorusunun cevabı bilinerek kuşların özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olunabilir. Martıların özelliklerini araştırırken de martılar gece uçar mı sorusunu araştırabilirsiniz. Güvercinler gece uçar mı ve kuşlar geceleri ne yapar sorularının cevapları için yazımızın devamını okuyabilir, ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kuşlar Geceleri Uçar Mı?

Kuşlar, gece uçma özelliği ile bilinen canlılardır. Kuş türlerinin bir kısmı uçamasa da büyük bir kısmı uçma becerisine sahiptir. Kuşların uçma becerisi kanatlarından kaynaklıdır. Kuşların kemiklerinin içinin hava ile dolu olması, uçmasını kolaylaştıran etmenlerden biridir.

Kuşların büyük bir kısmı gece uçmayı tercih etmezler. Gündüz şartlarında ise gökyüzünde çok sayıda kuş türünün uçtuğunu görebilirsiniz. Bu durum kuşların gece uçamayacağını göstermez. Görme becerilerinin düşük olması ve gece şartlarının tehlikeli kabul edilmesi nedeniyle geceleri uçmak tercih edilmez.

Kuşlar Geceleri Ne Yapar?

Kuş türlerinin büyük bir kısmı gece şartlarında emniyetli yerlerde tüner. Örneğin güvercinler, gündüz şartlarında uçar ve yiyecek ararlar. Gece saatlerinde ise bu canlılar çatı aralarında tüner ve geceyi orada geçirirler. Martılar da geceleri uçabilir ve fakat daha çok gündüz saatlerinde uçmayı tercih ederler.

Gece uçma kabiliyeti çok gelişmiş olan kuş türleri de vardır. Örneğin fregat kuşları 24 saat havada kalma kabiliyetine sahiptir. Ak karınlı ebabil kuşları ise aylarca uçarak göç edebilirler. Bu özelliğe sahip olan farklı kuş türleri de vardır. Kuşların uçma özellikleri, onlar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmanızı sağlar. Kuşların gece uçma kabiliyeti de dikkat çeken hususları bünyesinde barındırır. Konu ile ilgili yazılmış çok sayıda bilimsel makale olduğunu da görebilirsiniz.