Küşleme Hayvanın Neresi? Küşleme Hangi Etten Yapılır?

Besleyici içeriği ve sağlığa olan potansiyel faydaları nedeniyle tercih edilen kuzu eti, yüksek kaliteli bir protein kaynağıdır. Protein, kasların onarımı ve yapısı, enzimlerin ve hormonların üretimi gibi birçok biyolojik işlev için gereklidir. Kuzu eti, demir açısından zengindir. Ayrıca, B12 ve B6 gibi B vitaminleri ile doludur. Sağlıklı ve lezzetli beslenmek isteyenler için küşleme hayvanın neresi ve hangi etten yapılır önemlidir.
Küşleme, kuzunun sırtındaki omurga boyunca yer alan ve çok yumuşak olan bir et parçasıdır. Bu et parçası dünya genelinde, "tenderloin" olarak da bilinir ve hayvanın en değerli, lezzetli etlerinden biri olarak kabul edilir. Küşleme, omurganın her iki yanında yer alır ve toplamda 200-300 gram gibi küçük bir miktarda bulunur. Hayvanın bu kısmı, kas çalıştırılmadığı için oldukça yumuşaktır ve çoğunlukla kısa süreli ızgara ya da tavada pişirme yöntemiyle hazırlanır. Bu özellikleri nedeniyle küşleme, özellikle Türk mutfağında değerli ve lezzetli bir et olarak bilinir ve sevilerek tüketilir.
Küşleme, hem dana hem de kuzu etinde bulunan bir et parçasıdır. Ancak, Türk mutfağında "küşleme" denildiğinde akla genellikle kuzu eti gelir. Kuzu küşleme, kuzunun sırt bölgesinde omurganın her iki yanında yer alan, çok yumuşak ve lezzetli bir ettir. Dana küşleme de aynı bölgeden gelir ve benzer şekilde yumuşak ve lezzetlidir. Ancak, kuzu küşleme daha küçük ve daha ince olmasıyla bilinir. Her iki türde de küşleme, hayvanın en değerli parçalarından biri olarak kabul edilir. Bu et, ızgarada, tavada veya mangalda pişirilerek servis edilebilir.
Küşleme, etin yumuşaklığı ve lezzeti nedeniyle genellikle basit ama lezzetli yöntemlerle hazırlanır. Lezzetli bir kuzu küşleme yapmak isteyenler için aşağıdaki tarif faydalı olabilir.
500 gram kuzu küşleme
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Taze kekik (isteğe bağlı)
Sarımsak (isteğe bağlı)
Tereyağı (isteğe bağlı)
Küşlemeyi buzdolabından çıkarın ve oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Bu, etin daha eşit pişmesini sağlar.
Eti zeytinyağıyla hafifçe yağlayın, ardından her iki tarafına da tuz ve karabiber serpin. İsteğe bağlı olarak taze kekik ve ezilmiş sarımsak da ekleyebilirsiniz.
Izgara veya tavayı yüksek ateşte iyice ısıtın. Izgara tercih ediyorsanız, mangal ateşi de idealdir.
Isınan tavaya veya ızgaraya küşlemeyi yerleştirin. Küşlemeyi çok fazla hareket ettirmemeye çalışın. Etin mühürlenmesi ve güzel bir kabuk oluşması için her bir yüzünü 2-3 dakika kadar pişirin.
Eğer eti tereyağıyla pişirmek isterseniz, son aşamada tavaya bir kaşık tereyağı ekleyin ve eti çevirerek tereyağının her tarafa yayılmasını sağlayın. Bu, etin lezzetini artırır.
Küşlemeyi dilimleyerek servis yapın. Yanında közlenmiş sebzeler, salata veya patates gibi garnitürler ile sunabilirsiniz.