Kusma, mide ve yemek borusunun kaslarının istemsiz kasılmalarıyla karakterize edilen karmaşık bir fizyolojik olaydır. Bu kasılmalar, mide içeriğinin ağızdan zorla dışarı atılmasına neden olur. Kusma, mide bulantısı, karın ağrısı ve baş dönmesi gibi çeşitli semptomlar eşlik edebilir. Kusmanın diğer adı nedir, tıp dilinde kusmak yerine hangi kelime kullanılır gibi sorular da özellikle tıp bilimine ilgisi olanlar için merak konusudur.

Kusmanın Diğer Adı Nedir?

Kusma, halk arasında yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Kusmanın diğer adı ise istifradır.

Tıp Dilinde Kusmak Yerine Hangi Kelime Kullanılır?

Tıp dilinde kusmaya emesis veya istifra denir. Her iki kelime de mide içeriğinin ağızdan ve bazen de burundan istemsiz ve güçlü bir şekilde dışarı atılması anlamına gelir. Emesis kelimesi Latince "emettere" fiilinden türemiştir ve "atmak, çıkarmak" anlamına gelir. İstifra kelimesi ise Arapça "istıfrağ" kelimesinden türemiştir ve "kusmak" anlamına gelir.

Tıp Dilinde Kusma İle İlgili Bazı Diğer Terimler

Vomiting: Bu, İngilizcede kusma anlamına gelen bir kelimedir. Tıp dilinde de bazen kullanılır.

Regurgitasyon: Midenin içeriğinin yemek borusuna veya ağza geri dönmesi anlamına gelir.

Ruminasyon: Yiyeceklerin çiğnenmeden tekrar yutulup yutulması ve daha sonra kusulması anlamına gelir.

Proyektil kusma: Mide içeriğinin çok kuvvetli bir şekilde dışarı atılması anlamına gelir.

Hematemesis: Kan kusma anlamına gelir.

Fekaloid kusma: Bağırsak içeriğinin kusma yoluyla dışarı atılması anlamına gelir.

Kusma, birçok farklı nedenden kaynaklanabilen yaygın bir semptomdur. Bazı yaygın kusma nedenleri şunlardır:

Sindirim sistemi rahatsızlıkları: Gastroenterit, ülser, gastrit ve reflü hastalığı gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları kusmaya neden olabilir.

Gıda zehirlenmesi: Bakteri, virüs veya parazitler tarafından kontamine olmuş yiyecekleri tüketmek kusmaya neden olabilir.

Hareket hastalığı: Araba, uçak veya deniz tutması kusmaya neden olabilir.

Migren: Migren baş ağrıları bulantı ve kusmaya neden olabilir.

Hamilelik: Hamileliğin ilk aylarında sabah bulantısı ve kusma yaygındır.

Bazı ilaçlar: Bazı ilaçların yan etkileri olarak bulantı ve kusma görülebilir.

Psikolojik faktörler: Anksiyete, stres ve korku gibi psikolojik faktörler kusmaya neden olabilir.

Kusma, genellikle ciddi bir durumun belirtisi değildir. Ancak, şiddetli veya inatçı kusma yaşıyorsanız, dehidrasyon veya başka bir tıbbi durumun belirtisi olabileceğinden bir doktora görünmeniz önemlidir.

Bu bilgiler tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa bir doktora danışmanız önemlidir.