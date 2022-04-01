Kut Ne Demek, Kut İnancı Nedir? Eski Türk Siyasetinde Kut Anlayışının Önemi Ve Sonuçları

Eski Türk devlet yönetimi geleneğinde Kut anlayışının yeri oldukça önemlidir. Sözlük anlamına bakıldığında farklı tanımlar görülebilir. Bilinen en eski ve yaygın tanımı ise Eski Türklerde ülkeyi yönetme yetkisidir. Bu yetkinin de Tanrı tarafından verildiğine inanılır. Eski Türk siyasetinde Kut anlayışının önemi ve sonuçları hakkında tüm bilgileri sizin için derledik.

Kut Ne Demek?

Kut çok eski bir Türkçe kelimedir. İslamiyet öncesindeki Türk topluluklarının devlet yönetiminde sıklıkla bu kelimenin kullanıldığını görmek mümkündür. Özellikle Orta Asya Türkleri için en önemli kelimelerden biridir. Kut sözcüğü en yüce anlamında kullanılırdı. Kelimenin baş tarafında bulunan 'Ku' fiili akıtmak, yayılmak ve akmak anlamlarına gelir.

Kut Nedir?

Kut kelimesinin anlamı talih, uğur ve baht olarak açıklanabilir. Türk, Altay ve Moğol devletlerinin şaman inancında bu kelimeleri görmek mümkündür. Halk inancında ise kutsal enerji olarak bilinmektedir. Kut kelimesi mitolojik anlamlar da içerir. Kud, Gut ya da Hut olarak da söyleniş şekilleri mevcuttur.

Kut İnancı Ne Anlama Gelir?

Kut inancının en önemli anlamı devleti yönetme yetkisinin hükümdar ve ailesine verilmesidir. Bereket ve uğur olduğuna inanılan bu kelime en yüce anlamlarını da taşır. Bu anlayışın hakim olduğu dönemde hükümdar olan kişinin Tanrı tarafından seçilen kişi olduğuna inanılırdı.

Eski Türk Siyasetinde Kut Anlayışının Önemi ve Sonuçları

Eski Türk devletlerinde siyasi açıdan kut kelimesinin önemli sonuçları bulunur. Devletin başındaki hükümdar kendisinin Tanrı tarafından görevlendirildiğini düşünürdü. Bu da bulundukları konumun kutsal olduğu algısı yaratırdı.