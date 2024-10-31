Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bölümleri - Dumlupınar Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var?

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, araştırmacı ve üretken bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda, bölgenin ve ülkenin yaşam kalitesini artırıcı hizmetler sunmayı amaçlamaktadır. Üniversite bünyesinde, 11 fakülte, 1 yüksekokul ve 14 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bu eğitim kurumunda eğitim almak isteyen öğrencilerin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bölümleri neler veya hangi bölümler var sorularına yanıt aramaları gerekir.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne yerleşmeyi isteyen öğrenciler için çeşitli fakülteler ve bölümler bulunmaktadır. İşte bazıları:
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Arkeoloji
Biyokimya
Biyoloji
Fizik
Kimya
Matematik
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ekonometri
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Görsel İletişim Tasarımı
Takı Tasarımı ve İmalatı
MİMARLIK FAKÜLTESİ
İç Mimarlık
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
İlahiyat
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yeni açılan bölümler hakkında detaylı bilgi almak için üniversitenin resmi web sayfası incelenmelidir.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 1992 yılında Batı Anadolu'da kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Üniversite, çeşitli fakülteleri ile öğrencilere oldukça geniş kapsamlı eğitim vermektedir. Times Higher Education'ın 2025 dünya üniversite sıralamasında 1501+ bandında yer almaktadır. Türkiye'deki üniversiteler arasında ise 2024-2025 akademik performans sıralamasında 121. sırada yer almıştır. Üniversitenin, öğrencilere sağlamış olduğu programlar ve akademik olanaklar, öğrencilerin ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine göre farklı oranlarda tercih edilebilir. Bundan dolayı, üniversitenin iyi olup olmadığına karar verilirken, öğrencilerin hedeflerini ve beklentilerini göz önünde bulundurmaları gerekir.