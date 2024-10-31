Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bölümleri - Dumlupınar Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var?

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, araştırmacı ve üretken bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda, bölgenin ve ülkenin yaşam kalitesini artırıcı hizmetler sunmayı amaçlamaktadır. Üniversite bünyesinde, 11 fakülte, 1 yüksekokul ve 14 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bu eğitim kurumunda eğitim almak isteyen öğrencilerin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bölümleri neler veya hangi bölümler var sorularına yanıt aramaları gerekir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bölümleri Neler?

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne yerleşmeyi isteyen öğrenciler için çeşitli fakülteler ve bölümler bulunmaktadır. İşte bazıları:

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Arkeoloji

Biyokimya

Biyoloji

Fizik

Kimya

Matematik

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Makine Mühendisliği

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Ekonometri

İktisat

İşletme

Kamu Yönetimi

Maliye

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fen Bilgisi Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Görsel İletişim Tasarımı

Takı Tasarımı ve İmalatı

MİMARLIK FAKÜLTESİ

İç Mimarlık

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İlahiyat

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yeni açılan bölümler hakkında detaylı bilgi almak için üniversitenin resmi web sayfası incelenmelidir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İyi Bir Üniversite mi?

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 1992 yılında Batı Anadolu'da kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Üniversite, çeşitli fakülteleri ile öğrencilere oldukça geniş kapsamlı eğitim vermektedir. Times Higher Education'ın 2025 dünya üniversite sıralamasında 1501+ bandında yer almaktadır. Türkiye'deki üniversiteler arasında ise 2024-2025 akademik performans sıralamasında 121. sırada yer almıştır. Üniversitenin, öğrencilere sağlamış olduğu programlar ve akademik olanaklar, öğrencilerin ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine göre farklı oranlarda tercih edilebilir. Bundan dolayı, üniversitenin iyi olup olmadığına karar verilirken, öğrencilerin hedeflerini ve beklentilerini göz önünde bulundurmaları gerekir.