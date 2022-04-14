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Giriş Tarihi: 14.4.2022 11:55 Son Güncelleme: 14.4.2022 11:58

Kütahya İlçeleri: Kütahya İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Kütahya İlçeleri: Kütahya İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Ege Bölgesinde bulunan Kütahya, aynı zamanda İç Batı Anadolu Bölgesine de yakındır. Osmanlı Devleti’nden ve hatta Hititler’den bu yana, çeşitli el sanatları ve çiniciliği ile meşhurdur. Şehrin ekonomik yönden kalkınmasında, tarım, sanayi, madencilik ve hizmet alanlarının büyük payı vardır. Sağlık turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Kütahya’da, birçok termal su kaynağı ve kaplıca bulunur. Ürettiği tarım ürünleri ile dikkat çeken Kütahya’da, buğday, arpa, mısır, nohut, fasulye, burçak, şekerpancarı, kenevir tohumu ve lifi, damla sakızı, haşhaş tohumu, patates, soğan, ayçiçeği, domates, biber, patlıcan, vişne, kiraz, çilek, elma, armut, şeftali, kestane, ceviz, karpuz ve kavun yetiştirilir. Türkiye’nin en ünlü cam, seramik ve porselenleri, Kütahya’da üretilir.

Kütahya'nın denize kıyısı yoktur ve yükseltisi sahil şehirlerinden daha fazladır. Bundan kaynaklı olarak iklimi daha serttir. İç Anadolu Bölgesine yakın olması, Kütahya'nın iklimini ve bitki örtüsünü etkiler. Kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. Seyahat için en ideal zamanlar, nisan, mayıs ve haziran aylarıdır. Şehirdeki tek doğal göl, Simav Gölüdür. Fakat Enne, Kayaboğazı ve Porsuk gibi baraj gölleri vardır. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun bitki örtüsü özelliklerinin bir karışımına sahiptir. Kütahya'nın %52'si ormanlık alanlarla kaplıdır. Meşe, sedir, kayın, kızılçam, karaçam ve ardıç en çok görülen ağaç türleridir. Kütahya'da, ziyaretçilerin beklentilerini fazlasıyla karşılayan birçok yer vardır. Ulu Camii, Çinili Camii, Kütahya Camii, Hayme Ana Türbesi, Hıdırlık Mescidi, Dönenler Mevlevihanesi gibi dini ve tarihi mekanlar bulunur. Aynı zamanda, Kütahya Saat Kulesi, Zafertepe Anıtı, Dumlupınar Şehitliği, Kütahya Arkeoloji Müzesi ve Çini Müzesi vardır.

Kütahya İlçeleri Kaçtır?

Aşağıda, Kütahya'nın 12 ilçesi ve il merkezi sıralanmıştır. Bu ilçeler şunlardır:

  • Kütahya (İl merkezi)
  • Aslanapa
  • Altıntaş
  • Domaniç
  • Çavdarhisar
  • Dumlupınar
  • Gediz
  • Emet
  • Pazarlar
  • Hisarcık
  • Simav
  • Şaphane
  • Tavşanlı

Kütahya'nın İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

Kütahya'nın, 12 ilçesi ve bir il merkezi ile birlikte toplam nüfusu 577.941'dir. Genel yüzölçümü ise 11. 875,00 km'dir. Merkez ilçesi en yüksek nüfuslu, Dumlupınar ise en düşük nüfusu olan ilçedir. Kütahya'nın Merkezi en geniş, Pazarlar ise en küçük yüzölçümlü ilçesidir.

İLÇE

NÜFUS

YÜZÖLÇÜMÜ

Aslanapa

8.535

676,516

Altıntaş

15.506

945,845

Domaniç

14.225

547,985

Çavdarhisar

5.892

454,398

Dumlupınar

2.944

313,205

Gediz

50.102

1.169,662

Emet

19.380

967,119

Pazarlar

4.813

151,212

Hisarcık

11.491

346,365

Simav

61.845

1.623,503

Şaphane

5.805

242,422

Tavşanlı

100.832

1.914,986

Merkez

277.270

2.458,185

Kütahya Merkez İlçeleri Hangileridir?

Kütahya, büyükşehir olmadığı için merkez ilçesi vardır. 'Kütahya Merkez ilçesi' diye isimlendirilmiştir.

Kütahya İlçeler Haritası

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