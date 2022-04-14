Kütahya İlçeleri: Kütahya İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Kütahya'nın denize kıyısı yoktur ve yükseltisi sahil şehirlerinden daha fazladır. Bundan kaynaklı olarak iklimi daha serttir. İç Anadolu Bölgesine yakın olması, Kütahya'nın iklimini ve bitki örtüsünü etkiler. Kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. Seyahat için en ideal zamanlar, nisan, mayıs ve haziran aylarıdır. Şehirdeki tek doğal göl, Simav Gölüdür. Fakat Enne, Kayaboğazı ve Porsuk gibi baraj gölleri vardır. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun bitki örtüsü özelliklerinin bir karışımına sahiptir. Kütahya'nın %52'si ormanlık alanlarla kaplıdır. Meşe, sedir, kayın, kızılçam, karaçam ve ardıç en çok görülen ağaç türleridir. Kütahya'da, ziyaretçilerin beklentilerini fazlasıyla karşılayan birçok yer vardır. Ulu Camii, Çinili Camii, Kütahya Camii, Hayme Ana Türbesi, Hıdırlık Mescidi, Dönenler Mevlevihanesi gibi dini ve tarihi mekanlar bulunur. Aynı zamanda, Kütahya Saat Kulesi, Zafertepe Anıtı, Dumlupınar Şehitliği, Kütahya Arkeoloji Müzesi ve Çini Müzesi vardır.

Kütahya İlçeleri Kaçtır?

Aşağıda, Kütahya'nın 12 ilçesi ve il merkezi sıralanmıştır. Bu ilçeler şunlardır:

Kütahya (İl merkezi)

Aslanapa

Altıntaş

Domaniç

Çavdarhisar

Dumlupınar

Gediz

Emet

Pazarlar

Hisarcık

Simav

Şaphane

Tavşanlı

Kütahya'nın İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

Kütahya'nın, 12 ilçesi ve bir il merkezi ile birlikte toplam nüfusu 577.941'dir. Genel yüzölçümü ise 11. 875,00 km'dir. Merkez ilçesi en yüksek nüfuslu, Dumlupınar ise en düşük nüfusu olan ilçedir. Kütahya'nın Merkezi en geniş, Pazarlar ise en küçük yüzölçümlü ilçesidir.

İLÇE NÜFUS YÜZÖLÇÜMÜ Aslanapa 8.535 676,516 Altıntaş 15.506 945,845 Domaniç 14.225 547,985 Çavdarhisar 5.892 454,398 Dumlupınar 2.944 313,205 Gediz 50.102 1.169,662 Emet 19.380 967,119 Pazarlar 4.813 151,212 Hisarcık 11.491 346,365 Simav 61.845 1.623,503 Şaphane 5.805 242,422 Tavşanlı 100.832 1.914,986 Merkez 277.270 2.458,185

Kütahya Merkez İlçeleri Hangileridir?

Kütahya, büyükşehir olmadığı için merkez ilçesi vardır. 'Kütahya Merkez ilçesi' diye isimlendirilmiştir.

Kütahya İlçeler Haritası