Kütahya İlçeleri: Kütahya İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Kütahya'nın denize kıyısı yoktur ve yükseltisi sahil şehirlerinden daha fazladır. Bundan kaynaklı olarak iklimi daha serttir. İç Anadolu Bölgesine yakın olması, Kütahya'nın iklimini ve bitki örtüsünü etkiler. Kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. Seyahat için en ideal zamanlar, nisan, mayıs ve haziran aylarıdır. Şehirdeki tek doğal göl, Simav Gölüdür. Fakat Enne, Kayaboğazı ve Porsuk gibi baraj gölleri vardır. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun bitki örtüsü özelliklerinin bir karışımına sahiptir. Kütahya'nın %52'si ormanlık alanlarla kaplıdır. Meşe, sedir, kayın, kızılçam, karaçam ve ardıç en çok görülen ağaç türleridir. Kütahya'da, ziyaretçilerin beklentilerini fazlasıyla karşılayan birçok yer vardır. Ulu Camii, Çinili Camii, Kütahya Camii, Hayme Ana Türbesi, Hıdırlık Mescidi, Dönenler Mevlevihanesi gibi dini ve tarihi mekanlar bulunur. Aynı zamanda, Kütahya Saat Kulesi, Zafertepe Anıtı, Dumlupınar Şehitliği, Kütahya Arkeoloji Müzesi ve Çini Müzesi vardır.
Aşağıda, Kütahya'nın 12 ilçesi ve il merkezi sıralanmıştır. Bu ilçeler şunlardır:
Kütahya'nın, 12 ilçesi ve bir il merkezi ile birlikte toplam nüfusu 577.941'dir. Genel yüzölçümü ise 11. 875,00 km'dir. Merkez ilçesi en yüksek nüfuslu, Dumlupınar ise en düşük nüfusu olan ilçedir. Kütahya'nın Merkezi en geniş, Pazarlar ise en küçük yüzölçümlü ilçesidir.
|
İLÇE
|
NÜFUS
|
YÜZÖLÇÜMÜ
|
Aslanapa
|
8.535
|
676,516
|
Altıntaş
|
15.506
|
945,845
|
Domaniç
|
14.225
|
547,985
|
Çavdarhisar
|
5.892
|
454,398
|
Dumlupınar
|
2.944
|
313,205
|
Gediz
|
50.102
|
1.169,662
|
Emet
|
19.380
|
967,119
|
Pazarlar
|
4.813
|
151,212
|
Hisarcık
|
11.491
|
346,365
|
Simav
|
61.845
|
1.623,503
|
Şaphane
|
5.805
|
242,422
|
Tavşanlı
|
100.832
|
1.914,986
|
Merkez
|
277.270
|
2.458,185
Kütahya, büyükşehir olmadığı için merkez ilçesi vardır. 'Kütahya Merkez ilçesi' diye isimlendirilmiştir.