Kütahya, Türkiye'nin kültürel mirasları, yeraltı kaynakları ile öne çıkan şehirlerinden birisidir. Bu ilimiz, Türkiye'nin kalabalık şehirlerinden birisi olarak karşımıza çıkar. Bu şehrimizin yüz ölçümü 11.632 km2 dir. Bu ilimizin deniz seviyesinden yüksekliği 970 metredir ve il plaka kodu 43'tür.

KÜTAHYA NEREDE?

Porselenleri, yer altı kaynakları, doğal güzellikleri ile ön plana çıkan şehirlerimizden biri olan Kütahya, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Ege Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu ilimiz Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu Bölümü'nde yer almaktadır. Bu ilin sınır komşuluğundaki iller ise; doğu sınırında Eskişehir, güneydoğu sınırında Afyon, güney sınırında Uşak, güneybatı sınırında Manisa, kuzeybatı sınırında Balıkesir, kuzey sınırında Bursa ve kuzeydoğu sınırında Bilecik'tir.

KÜTAHYA HANGİ BÖLGEDE?

Kütahya, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Ege Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu ilimiz Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu Bölümü'nde yer almaktadır. Bu ili çevreleyen illerimiz ise; Bursa, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Uşak, Manisa ve Balıkesir'dir.

KÜTAHYA NÜFUSU

Bu ilimiz, Türkiye'nin kalabalık sayılan illerinden birisidir. Türkiye nüfus sıralamasında 38. Sırada yer alan bu ilimizin nüfusu 576.688'dir. Bu nüfusun 292.113'ü kadın, 284.575'i erkektir.

KÜTAHYA İLÇELERİ

Kütahya ilimize bağlı merkez ilçe iler beraber 13 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler: