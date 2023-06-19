Kütle ve Ağırlık Arasındaki Fark Nedir? Kütle ve Ağırlık Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır, Doğru Orantılı Mı?

Kütle ve ağırlık arasında küçük farklar vardır. Kütle ve ağırlık arasındaki fark, kimya ve fizik konularını daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Kütle ve ağırlığın arasındaki farklar nelerdir? Kütle ve ağırlık arasındaki fark örnekleri, söz konusu farkların kavranması adına önemli bir araştırmadır. Kütle ve ağırlık kavramları, fizik problemlerinde daha açık şekilde ortaya çıkar. Kütle ve ağırlık arasındaki ilişki yazımızın devamında.

Kütle ve Ağırlık Arasındaki Fark

Genellikle kütle ve ağırlık kavramlarının aynı olduğu düşünülür. İki kavram arasında önemli farklar vardır. Öncelikle kütle kavramı, cismin değişmeyen miktarını ifade eder. Ağırlık ise cismi etkileyen yer çekimi kuvvetinin büyüklüğünü anlatır. Kütlenin ölçü aleti eşit kollu terazi iken ağırlığı ölçmek için dinamometre kullanılır.

Kütle skaler bir büyüklük iken ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Ağırlık, cismin bulunduğu yere göre değişir. Kütle ise dünyanın her yerinde aynıdır. Bir cisme uygulanan yerçekimi kuvveti dünyanın her yerinde aynıdır. Fakat farklı gezegenlere gidildiğinde bu yerçekimi kuvveti değişecektir.

Kütle ve Ağırlık Arasındaki İlişki

Kütle birimi olarak g, ya da kg kullanılır. Ağırlık birimi ise Newton, kısaca N kullanılır. Küte, herhangi bir cisimdeki madde miktarını ifade eder. Bu madde miktarı aynı cisim için dünyanın her yerinde aynı kalır. Doğal olarak kütle değişmez. Ağırlık ise yerçekiminin kütle üzerindeki etkisidir. Dolayısıyla ağırlık, sabit kalan bir kavram değildir. Cismin bulunduğu gezegendeki yerçekimi kuvveti, ağırlığı doğrudan etkiler.