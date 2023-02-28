Kütlenin Korunumu Kanunu Nedir? Kütlenin Korunumu Kanunu Kim Buldu, Neyi Savunuyor?

Birçok insanın ve alana ilgili kişilerin gündeminde Kütlenin Korunumu Kanunu yer almaktadır. Bununla birlikte insanların aklında Kütle Korunumu Kanununu nedir sorusunun uyanması da çok doğaldır. Maddelerle ve kimyasal reaksiyonlarla alakalı olan Kütlenin Korunumu Kanunu'nun kimin bulduğu ve neti savunduğu da aynı şekilde merak edilen sorulardandır. Metnin geri kalanında sizler Kütle Korunumu Kanunu ile ilgili tüm ayrıntıları araştırdık ve derledik. Detaylar için buyurun okumaya…

Kütlenin Korunumu Kanunu Nedir?

Kimyasal olaylarda, tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplam, tepkime sonunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Bu olaya "Kütlenin Korunumu Yasası" denir. Kütlenin korunumu yasasını Antoine Lavoisier 1789 yılında keşfetmiştir ve bu nedenle Lomonosov-Lavoisier yasası olarak da bilinmekte ve adlandırılmaktadır. Kapalı bir sistemde var olan çevrimler ve işlemler ne olursa olsun, kütlenin sabit kalacağını belirten yasadır. Denk bir ifadeyle açıklamak gerekirse kütlenin durumu yeniden düzenlenebilir fakat kütle yaratılamaz veya yok edilemez. Bununla birlikte, kapalı bir sistem dahilindeki her türlü kimyasal tepkime ve proseste tepkenlerin kütlesi, ürünlerin kütlesine eşit olmalıdır ve bu kimyasal tepkimelerde kütle enerjiye dönüşmemektedir. Çekirdek reaksiyonlarında kütle E=mc² ye göre enerjiye dönüşebilir. Fransız kimyacısı Lavoisier'e ait olan ve sıklıkla duyulmuş olan "Var olan şey yok, yok olan da var edilemez." sözü, maddenin veya kütlenin korunumu yasasıyla anılmaktadır. Mevcut evrende nihai enerji kaynağı Büyük Patlamadır. Tüm enerji buradan doğmuştur ve zamanla evren büyüdükçe bu enerjiden üretilen parçacıklı maddelerin de aşamaları gerçekleşmiştir. Enerji ya kütleye ya da kinetik enerjiye ya da madde yığınları halinde kimyasal enerjiye ya da ışıma enerjisine dağıtılmıştır ve kütleler, galaksiler ve içlerindeki yıldızlar olarak sınıflandırılır. Güneş de bu yıldızlardan biridir ve enerjiyi ilkel Big Bang'den almıştır.

Kütlenin Korunumu Kanunu Kim Buldu ve Neyi Savunuyor?

Kütlenin korunumu kanunu Fransız kimyacı Antoine Lavoisier tarafından 1789 yılında keşfedilmiştir. Antoine-Laurent Lavoisier 26 Ağustos 1743 yılında Parisli zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babasının etkisiyle hukukçu olmak isteyen kimyacı, zamanla içinde uyanan deneysel bilim merakıyla çok geçmeden bilim alanına yönelmiş ve zamanla tutkusu büyümüştür. Henüz yirmi bir yaşına yeni bastığında, Paris'in sokaklarını aydınlatma proje yarışmasında birinciliği almış ve Fransız Bilim Akademisi'nce altın madalya ile ödüllendirilmiştir. Kimya alanındaki başarıları ve ilgisi dikkate alınarak yirmi beş yaşına geldiğinde akademiye üye seçilmiştir. Metrik sistemin oluşturulması, Fransa'nın jeolojik haritasının çıkarılması gibi etkinliklerden tarımda verimin yükseltilmesine uzanan pek çok uygulamalı bilim çalışmalarını düzenlemiş, ülkesinin o dönemki savunma ihtiyacı olan barutun üretim sorumluluğunu üstlenmiştir. Lavoisier bilim dünyasında en başta yanma olayına ilişkin geliştirdiği yeni kuramıyla ün kazanmış ancak simya devrimini oluşturmada da başka önemli çalışmaları vardır. Bununla birlikte kimya dili; mantıksal düzen ve kuramsal açıklama yönlerinden bilimsel kimliğini Lavoisier'e borçludur. Kütlenin korunumu yasası, zaman zaman Lomonosov-Lavoisier kanunu olarak da adlandırılan bir kanundur ve kapalı bir sistemde var olan çevrimler ve işlemler ne olursa olsun, kütlenin sabit kalacağını savunur. Birçok farklı deney ve araştırmayla, bilim alanında söylem üreten kimyacı, kütlenin korunumu kanunuyla günümüzde hala anılmaktadır. Dönemin siyasi getirileri içerisinde bir sürü çalkantısı olan bilim insanı dönemin hükümeti tarafından 8 Mayıs 1794 tarihinde idam edilmiştir.

Kütlenin Korunumu Örnekleri Nelerdir?

Ahşabın yanması, Oksijen, Karbon dioksit, su buharı ve külleri içerdiğinden, odunun yakılması kütlenin korunumu kanuna örnektir. Yanma süreci başlığı altında incelenebilmektedir. Aynı şekilde kimyasal reaksiyonlar kütlenin korunumu kanununa örnek teşkil eden başlıklardan biridir. Örneğin H bir molekül elde etmek için 2 molekül ağırlığı 2, böylece kitle koruyucu, moleküler ağırlığı 8 Oksijen eklenir ve moleküler 10 ağırlık Hidrojen O yani sudur.