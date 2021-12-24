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Giriş Tarihi: 24.12.2021 13:32 Son Güncelleme: 24.12.2021 13:32

Kütleyi Ne Ölçer? Kütle Ölçümü Hangi Aletle Yapılır?

Kütleyi Ne Ölçer? Kütle Ölçümü Hangi Aletle Yapılır?

Kütle, cisimlerin herhangi bir güç tarafından ivmelenmeye karşı gösterdikleri direnç olarak tanımlanabilir. Kütlesi olan cisimler, eylemsizliğe sahiplerdir. Gündelik yaşamda kütle, cisimlerin sahip oldukları madde miktarı olarak da tanımlanabilir. Kütleyi ölçmek amacıyla kullanılan ölçü birimi, kilogramdır. Kütleyi ölçmek için birden fazla alet kullanılabilmektedir. Kütle nedir? Nasıl ölçülür?

Newton'un ikinci yasasından yola çıkarak tanımlanmak istenirse kütle, cisimlerin herhangi bir kuvvet tarafından ivmelenmeye karşı gösterdikleri direnç olarak tanımlanabilir. Kütlenin ölçüm birimi kilogramdır. 1 kilogram, 1000 gramdan meydana gelen kütle ölçüm birimidir. Ton ise kilogramın bin katı olan kütle ölçüm birimidir. Yani 1000 kilogram, 1 tona eşittir. Kütle ile ağırlık farklı kavramlardır. Ağırlık, cisimler üzerinde yerçekimi kuvvetinin bir ölçüsüdür. Yani ağırlık, cisimleri yere doğru çeken kuvvettir. Kütle ise yerçekimine bağlı bir kavram değildir.Kütlenin ölçü birimi kilogramdır. Ağırlığın ölçü birimi ise Newton'dur. Dünya üzerinde 1 kütlesi 1 kilogram olarak ölçülen bir cisim, ağırlık ölçmeye yarayan dinamometre ile ölçüldüğünde ağırlığı yaklaşık olarak 10 Newton çıkmaktadır. Yani dünya koşullarında bir cismin ağırlığı, kütlesinin yaklaşık 10 katıdır. Cisimlerin kütlelerini kilogram cinsinden ölçmek için kullanılan birden fazla alet vardır. Bunlardan en başta geleni, klasik çift kollu terazidir.

Kütleyi ölçmeye yarayan aletler

  • Eşit kollu terazi
  • Tartı
  • Elektronik tartı
  • Terazi
  • Baskül

Kütle ile ağırlık arasındaki farklar

  • Kütle bir cismin sahip olduğu, değişmeyen madde miktarıdır. Ağırlık ise, cisimlere etki eden yerçekimi kuvvetinin büyüklüğü anlamına gelir.
  • Kütle eşit kollu terazi ile ağırlık ise dinamometre ya da el kantarı ile ölçülür.
  • Ağırlık cisimlerin bulunduğu yere göre değişir, kütle ise değişmez.
  • Kütle birimi kilogram ya da gram iken, ağırlık birimi Newton ya da dyn'dir.
  • Kütle yönsüz (skaler) bir büyüklük iken, ağırlık yönlü (vektörel) bir büyüklüktür.

Kütle, bir cismin sahip olduğu madde miktarına verilen addır ve cisimlerin kütlesi evrenin her yerinde aynıdır, değişmez. Ağırlık ise yerçekiminin kütle üzerindeki etkisidir ve evrendeki her gezegende yerçekimi kuvveti değiştiğinden, ağırlık da gezegenlere göre değişir, sabit değildir.

Kütle enerjiye dönüşebilir mi?

Kütle, yalnızca cisimlerin sahip oldukları madde miktarı demektir. Bu nedenle kütle, enerjiye dönüşebilir bir şey değildir. Ancak her ne kadar kütle enerjiye dönüşebilir bir şey değilse de yerçekimi alanında cisimlere ağırlık kazandıran kütleleri, enerji cinsinden ifade etmek mümkündür.

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Kütleyi Ne Ölçer? Kütle Ölçümü Hangi Aletle Yapılır?
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