Kutup Yıldızı Hangi Yönü Gösterir? Kutup Yıldızı Nereyi Gösterir?

"Kutup Yıldızı hangi yönü, nereyi gösterir?" sorusuna yanıt verilmesi amacıyla bu gökcisminin gökyüzündeki konumunun incelenmesi yeterlidir. Ayrıca "Kutup Yıldızı ne tarafa bakar?" diyen kişilere bu gökcisminin gösterdiği yönün yanı sıra diğer isimleri de belirtilmelidir. Böylelikle "Kuzey Yıldızı hangi yönü gösterir?" sorusuna yanıt almak amacıyla araştırma yapan kişilere gerekli açıklamalar sunulmuş olacaktır.

Kutup Yıldızı Hangi Yönü Gösterir?

Bilimsel ismi Polaris olan Kutup Yıldızı, hangi yönü gösterdiği merak edilen gökcisimlerinden biridir. Bu gökcisminin yaygın olarak kullanılan diğer isimleri Şimal, Kuzey, Demirkazık ve Kutup Yıldızı olarak sıralanabilir. "Kutup Yıldızı nereyi gösterir?" sorusuna yanıt verilmesi için bu gökcisminin gökyüzündeki konumundan söz edilmelidir. Dünyanın ekseniyle neredeyse aynı doğrultuda olduğu bilinen bu gökcismi, Küçükayı adı verilen takımyıldızının en parlak yıldızı olarak öne çıkar. Bu parlak gökcisminin gösterdiği yön ise kuzey olarak belirtilebilir. Bununla birlikte gün boyunca yer değiştirmediği bilinen Kutup Yıldızı, sürekli olarak kuzey yönünü gösterir.

Kuzey Yıldızı Hangi Yönü Gösterir?

Şimal, Demirkazık, Kutup ve Polaris olarak da adlandırılan Kuzey Yıldızı; gün boyunca sürekli olarak kuzey yönünü göstermesiyle öne çıkar. Bu doğrultuda "Kutup Yıldızı ne tarafa bakar?" sorusunun cevabı "kuzey yönü" olarak sunulabilir. Diğer gökcisimlerinin aksine sürekli olarak tek bir yönü göstermesiyle meşhur olan Kuzey Yıldızı, bu özelliği nedeniyle tarihte seyir ve yön bulma konusunda kullanılmıştır. Dolayısıyla doğu ve batı yönleri temel alınarak gökyüzünün kuzeyine bakıldığı takdirde Küçükayı isimli takımyıldızının bu parlak üyesi görülebilir. Bununla birlikte son derece parlak bir gökcismi olan Kutup Yıldızı, yalnızca kuzey yarı küreden görülebilir.