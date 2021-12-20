Kuvayi Milliye Ne Demek? Kuvayi Milliye’nin Kelime Anlamı Nedir?

Kuvayi Milliye, Mondros Antlaşması sonrasında ortaya çıkan bir kuruluştur. Antlaşma sonrası yurt içinde güvenlik tehdidinin oluşmayla halk tarafından gönüllü olarak oluşturulmuştur. Geçer dilde karşılığı"Milli Kuvvetler"dir. 1918 yılında oluşmaya başlayan kuruluş, 1921 yılında düzenli orduya katılarak yurt savunmasını sürdürmüştür.

Kuvayi Milliye Ne Demek?

Kuvayi Milliye, Kurtuluş Savaşı sırasında halk tarafından gönüllü olarak oluşturulan bölgesel direniş kuvvetlerinin genel adıdır. Mondros Antlaşması sonrası işgal kuvvetlerinin ülke içinde çeşitli bölgelerde halkın can ve mal sağlığını tehdit etmesi sonucu ortaya çıkar. Ortaya çıkmasında temel amaç, halkın özgürlüğünü korumak istemesidir.

"Ya istiklal ya ölüm!" sloganıyla hareket eden halk kahramanları; Kurtuluş Savaşı boyunca, düzenli ordu kurulana değin, işgal güçlerine karşı mücadele verir. Bundan ötürü savaşın ilk savunma kuruluşu olarak kabul edilir. Türk milleti kahramanlarından oluşan Kuvayi Milliye, düzenli ordu kurulup taarruz için yeterli güç kazanıncaya değin savaşın kaderinin belirlenmesinde etkili olur.

Kuvayi Milliye'nin Kelime Anlamı Nedir?

Kuvayi Milliye, Arapça kökenli "kuva" ve "milliyye" sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir çeşit tamlamadır. "Kuva" sözcüğü, bugün dilde kullanılmaya devam eden "kuvvet" sözcüğünün çoğul şeklidir. "Milliyye" sözcüğü ise bugün yaygın olarak kullanılan "milli" sözcüğünün kökenini oluşturur.

Bugün Kuvayi Milliye, "Milli Kuvvetler" anlamını karşılar. Halkın farklı kesimlerinden kahramanlar tarafında oluşmasının etkisiyle savaş döneminde işgale karşı koyan tüm birlikler, bu tamlamanın çatısı altında toplanır. Ulusun kendi kaderini kendi çabasıyla çizmesi, birliklerin bu adla anılmasını gerekli kılar. Savaş yıllarında ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu Osmanlıca tanımlamayla nitelenen kuruluş, bugün kalıplaşmış olan ifadeyle anılmaktadır.

Kuvayi Milliye Ruhu Ne Demek?

Kuvayi Milliye ruhu, Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadele sonucu şekillenir. Savaş sonucu işgal kuvvetlerinin yurdu parçalama girişimlerine karşı halkın tek yumruk olarak işgalcilere karşı direnmesi, ruhu ortaya çıkarır. Bu tanım genel olarak o dönemin atmosferini, birliğini yansıtmak için kullanılır.

Direniş birliklerinin özgürlük için ölümü göze almaları Kuvayi Milliye ruhunun temelini oluşturur. Birliği, beraberliği, özgürlüğü, direnişi temsil eder. Ülkenin özgürlüğü, geleceği tehlikeye girerse halkın yeniden örgütlenip bir araya gelerek savunmaya geçeceği bu kavram çerçevesinde ifade edilmektedir.