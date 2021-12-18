Kuvayi Milliye Ne Zaman Sona Erdi? Kuvayi Milliye Neden Oluştu, Görevi Nedir?

Milli mücadele döneminde düzenli bir ordu bulunmamaktaydı ve Osmanlı hükümeti isyanlar ya da işgalciler konusunda yeterli olamıyordu. Halk ise bu işgallerin sona ermesini ve hükümetin bir şey yapıp ülkenin kurtulmasını istiyordu. Artan korunma ve kurtuluş isteğinin sonucu olarak halk kendi direniş ordusunu kurma kararı almıştır.

Kuvayi Milliye Neden Oluştu?

Bu soruya verilecek birçok farklı cevap olsa da aslında bu örgütün kurulmasının en temel sebebi bir direniş hareketi oluşturmaktır. Kuvayi Milliye kuruldukları alanların özelliklerini taşıdığı için aynı amacı taşıyan ama birbirinden bağımsız bir örgüttür. Milli Kuvvetler anlamına gelen Kuvayi Milliye milli mücadele döneminde halk için birleştirici kuvvetlerden biri olmuş ve azınlıkların ya da işgalcilerin çıkardığı isyanların bastırılmasında etkili bir rol oynamıştır.

Kuvayi Milliye'nin Görevleri Nelerdir?

Halkın birlik beraberliğini sağlamak ve toprak bütünlüğünü korumakta yardımcı olmaktı. Milli mücadele döneminde Kuvayi Milliye sadece ruhsal olarak değil fiziki olarak da ülkenin yanında olmuştur. Kuvayi Milliye birçok silahlı direnişle Türk köylerini korumuştur.

Kuvayi Milliye'nin Milli Mücadele Döneminde Sağladığı Faydalar

İşgalci Yunan askerlerin Anadolu'da ilerlemesini yavaşlatma,

Rum ve Ermeni çetelerin saldırılarına karşılık köylerin savunulması,

Bilinci arttırıp düzenli ordu için zemin hazırlanması,

Çıkan isyanların bastırılmasıdır.

Kuvayi Milliye'nin Sona Ermesine Neden Olan Gelişme

Kuvayi Milliye Kurtuluş yıllarında çok önemli ve faydalı bir örgüt olmasına rağmen kendi içinde bir düzen sağlayamamıştır. Kuvayi Milliye'nin sona ermesine neden olan gelişme düzenli ordunun kurulmasıdır. Kuvayi Milliye birlik olamadığı için, kontrol edilemez duruma geldiği için ve artık insanlara kendi cezalarını kendileri verdiği için halk düzenli bir ordunun ihtiyacını daha fazla hisseder hale gelmişti.

Üstelik Kuvayi Milliye silahlı bir direniş olmasına rağmen bir ordu kadar etkili olamıyordu. Bu yüzden de bir düzenli ordunun kurulması kesin olarak düşünülüyor ve onun için çalışıyordu. TBMM tarafından Kuvayi Milliye'de bir birlik sağlanması için bazı komutanları Kuvayi Milliye'nin başına atayıp, yeni kurallar getirmiştir ama bu çalışmalardan bir sonuç alınamamıştır. Yine de tüm bunlara rağmen çalışmalar sonuçsuz kalmıştır. 2 Ocak 1921 ise Kuvayi Milliye ne zaman sona erdi sorusuna verilecek en kesin tarihtir. 2 Ocak 1921'de Kuvayi Milliye tamamen kaldırılmıştır.