Kuveyt Para Birimi Nedir? Kuveyt Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Arap yarımadasının kuzeyinde Basra Körfezine kıyısında yer alan Kuveyt oldukça gelişmiş bir ekonomiye ve yüksek yaşam standartlarına sahip bir ülkedir. Dünyanın en zengin ülkeleri sıralamasında 5. Sırada yer alan Kuveyt'in en büyük gelir kaynağı zengin petrol rezervleridir. Ülke ihracatının yüzde doksanı petrol sektöründen oluşmaktadır. Arap ve Ortadoğu topraklarının en gelişmiş ekonomisine sahip Kuveyt'in resmi para birimi nedir? Kuveyt para birimi sembolü nedir? İşte detaylar...

Kuveyt Para Birimi Nedir?

Kuveyt Devleti'nin resmi para birimi Kuveyt Dinarı'dır. Bu para birimi 1961 yılında Kuveyt Merkez Bankası tarafından dağıtılan ve dünyada en çok değer gören para birimidir. Kuveyt Dinarının bu kadar değerli olmasının başlıca sebebi zengin petrol rezervleri ve satış talepleridir.

Kuveyt Dinarı alt birimine fils denir ve 1 dinar 100 filsten oluşur. Kuveyt Dinarına ait 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 fils olmak üzere 6 madeni para çeyrek, yarım, 1, 5, 10 ve 20 dinar olmak üzere de 6 banknot para vardır.

Kuveyt Para Birimi Kaç TL'dir?

Türkiye ile Kuveyt arasında gerçekleşen ithalat ihracat ticaretinin ortalama hacmi yıllık 600 milyon dolardır. Türkiye Kuveyt'ten en çok ham petrol, petrokimya ürünleri, organik kimyasallar, plastik ve mamulleri ithal ederken, Kuveyt ise ülkemizden dokunmuş halı, kumaş, yer kaplamaları, yedek parça ve tekstil ürünleri ithal etmektedir.

Ayrıca iki ülke arasında da iş, eğitim ve tatil amaçlı ziyaretler sıklıkla gerçekleşmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda Kuveyt para birimi kaç TL'dir sorusu akıllara gelmektedir. 1 Kuveyt Dinarı yaklaşık olarak 48.40 Türk Lirasına tekabül eder.

Kuveyt Para Birimi Sembolü Nedir?

Bütün para birimlerinin dünya genelinde geçerli uluslararası para kodu ve sembolü vardır. Kuveyt Dinarının uluslararası para kodu KWD, sembolü ise د.ك şeklindedir.