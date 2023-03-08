Kuvvetin Birimi Nedir? Kuvvetin Birimine Ne Ad Verilir, Sembolü Nasıl Gösterilir?

Kuvvetin birimi nedir araştırmanızı öncelikle fizik kaynaklarından yapmanız gerekir. Bu birim Newton mudur sorusu da akla gelenler arasındadır. Kuvvet birimi ve sembolü nasıl gösterilir incelemesini de fizik ders kitaplarından yapabilirsiniz. Kuvvet, esasında hayatın her alanında kullanılan bir kavramdır. Fizik de kullanılan bu kavramları gerçekçi şekilde inceler. Kuvvetin birimine ne ad verilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kuvvetin Birimi Nedir?

Kuvvet, fiziğin en önemli ve temel konularından biridir. Bu nedenle fizik biliminde ilerlemek isteyen kişiler kuvvet kavramını en iyi şekilde öğrenmelidir. Kuvvet birimi konusu da bu kapsamda öğrenilmesi gereken konular arasındadır. Kuvvet, bir cismin hareketini sağlayan etkidir. Kuvvetin belli bir yönü ve büyüklüğü olduğundan vektörel bir terim olarak ifade edilir.

Kuvvet Birimi ve Sembolü Nasıl Gösterilir?

Kuvvet birimi olarak kullanılan birim Newton'dur. Newton da "n" şeklinde gösterilir. Bu birime Newton adının verilmesinin nedeni, Isaac Newton tarafından bulunmuş olması ve kendisinin fiziğe olan katkılarıdır.

Kuvvet çoğu kaynakta F şeklinde gösterilir. F=m.a formülü ile de kuvvet bulunabilir. Kuvvet birimi olarak kullanılan başlıca birim Newton olsa da aşağıdaki birimler de kuvvet birimi olarak kullanılır.

Kg kuvvet

Dyn

Pound force

Poundal

Yukarıdaki kuvvet birimleri yaygın şekilde kullanılmaz. Birçok fizik kitabında ve kuvvet problemlerinde kuvvet birimi olarak Newton kullanılır. Bu nedenle çalışmalarınızı Newton biriminin baz alındığı problemler üzerine yapmanız daha mantıklı olacaktır.