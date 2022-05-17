Kuyruklu Yıldız Nedir? Kuyruklu Yıldız İsimleri Ve Diğer Adı İle Tarihteki Örnekleri

İngilizce "comet" olarak bilinen kuyruklu yıldızın ismi, Yunanca "kome" kelimesinden evrilen "komestesler"den türetilmiştir. Anlamı, "saçlı yıldızlardır" ve bu gök cisimlerini diğerlerinden ayıran fiziksel veya kimyasal özelliklerine atıfta bulunulmuştur. Astronomlar, uzay bilimciler, jeologlar için gökyüzünde bir kuyruklu yıldız tespit etmek oldukça heyecan verici bir keşiftir. Teleskoplar, bu ender rastlanan göktaşlarını gözlemlemenin tek yoludur. Çıplak gözle görülmesi mümkün olan sadece, 'Halley kuyruklu yıldızıdır. Gök bilimcilerin yaptığı hesaba göre, 2061 yılında görülecektir. İşte kuyruklu yıldız nedir sorusunun cevabı…

Kuyruklu Yıldız Nedir ve Nasıl Oluşur?

Kaya, toz ve buzdan meydana gelen kuyruklu yıldızlar, temelde Güneş sisteminin dışında kalan buz artıklarıdır. Boyut olarak değişkenlik gösteren bu gök cisimleri, Güneş'in yörüngesine doğru girmeye başladıkça ısınarak gaz ve toz püskürtür.

Neredeyse küçük bir gezegenin boyutlarına eşit olan bu patlama, milyonlarca mile kadar uzanan devasa bir kuyruk oluşturur. Söz konusu göktaşlarına, kuyruklu yıldız adı verilir. Güneş'in yörüngesine yakın konumda bulunan Kuiper Kuşağı ve Oort Bulutu'nda milyarlarca kuyruklu yıldız yer alır.

Kuyruklu Yıldızlar Deprem Habercisi midir?

Eski çağlarda yaşamış ilkel insanlar için kuyruklu yıldızlar, ufukta gerçekleşmesi muhtemel bir felaketin habercisi olmuştur. Yunan Döneminde bu yıldızlar, gök bilimcilerin üzerinde en çok düşündüğü konular arasında yer almıştır. O dönemlerde görüldüğü zaman, veba gibi salgın hastalıkların, deprem gibi doğal afetlerin ve çeşitli felaketlerin meydana geleceğine inanılmıştır.

Çıplak gözle gözlemlenebildiği için dünyanın en meşhur kuyruklu yıldızı olan Halley, göz alıcı parlaklığı, büyüklüğü ve uzun bir ömre sahip olması ile bilinir. 76 yılda bir görülen bu yıldız, tarihte önemli olayların vuku bulduğu dönemler ile eş zamanlı olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum, bilimsel ve teknolojik olarak henüz gelişmemiş olan insanoğlu tarafından yanlış yorumlanmıştır.

1456'da Halley kuyruklu yıldızı, Papa Calixtus III tarafından şeytanın ajanı olduğu gerekçesi ile aforoz edilmiştir. Fakat bu durum Halley kuyruklu yıldızının dönmesine engel olamamıştır. O dönemlerde, kuyruklu yıldızlar ile ilgili olarak buna benzer birçok batıl inanç vardır. Bilim ve teknolojinin geliştiği günümüzde kuyruklu yıldızlar ile ilgili hurafeler, neredeyse yok denecek kadar azdır.

Tarihte Görülen Ünlü Kuyruklu Yıldızlar Hangileridir?

Uzay bilimcilere göre, dikkat çeken özelliklere sahip kuyruklu yıldız sayısı oldukça azdır. Aynı zamanda, bunların görülme sıklığı da bir hayli düşüktür. Verilere göre, son 1000 yılda sadece 32 tane kuyruklu yıldızın görüldüğü kaydedilmiştir. İşte tarihte kayıtlara geçen en ünlü kuyruklu yıldızlar…

1.Swift Tuttle Kuyruklu Yıldızı

Horace P Tuttle'ın 1862 yılında keşfettiği kuyruklu yıldızın çapı 26 km olmasıyla dikkat çekmiştir. Bu gök cismi en son, Japon Uzay Bilimci Tsuruhiko Kiuchi tarafından 1992 yılında gözlemlenmiştir.

2.Halley Kuyruklu Yıldızı

Kuyruklu yıldızlar içinde en ünlüsü olan Halley'in ismi, ünlü Kaşif Edmond Halley'den gelir. İlk olarak 1758 yılında keşfedilen yıldız, her 75 veya 76 yılda bir ortaya çıkar.

3.Shoemaker-Levy 9 Kuyruklu Yıldız

İki genç gökbilimcinin 1993'te keşfettiği bu yıldız, 1994 yılında Samanyolu Galaksisinin en büyük gezegeni olan Jüpiter ile çarpışarak yok olmuştur.

4.McNaught Kuyruklu Yıldızı

Bu kuyruklu yıldız takımı, 50'den fazla yıldıza sahiptir. İçlerinden en bilineni, 2007 yılında görülmüştür.

5.Encke Kuyruklu Yıldızı

İlk olarak 1786'da görüntülenen Encke kuyruklu yıldızı, çekirdek çapının küçüklüğü nedeniyle keşfedilen en küçük kuyruklu yıldızdır.

6. Hale Bopp

Tarihte en uzun gözlemlenme süresine sahip bu yıldız, 1995'te keşfedilmiştir.

7- Hyakutake Kuyruklu Yıldızı

1996 yılında, Dünya'ya oldukça yakın bir konumdan geçerken keşfedilmiştir.