Kuyucaklı Yusuf Karakterleri - Kuyucaklı Yusuf Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

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Kuyucaklı Yusuf Karakterleri

Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali'nin en çok okunan ve bilinen eserlerinden biridir. Söz konusu eser, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da okunması tavsiye edilen eserler arasında yerini almıştır. Bahse konu roman, günümüze kadar çok sayıda film ve diziye de konu olmuştur.

Romanda, Türkiye köylerinde insanların nasıl ve ne şekilde ezildiği üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Türk toplum yapısındaki aksaklıklara da yoğunlaşılmıştır. Romanın ilerleyen bölümlerinde diğer yazarların batılılaşma sorununa yaklaşımı da eleştirilmiş, Anadolu insanının problemleri üzerinde durulmuştur.

Kuyucaklı Yusuf Kişileri ve Yardımcı Karakterler

Yusuf, Kuyucak'ta dünyaya gelmiş olan bir çocuktur. Yusuf'un ailesi haydutlar tarafından katledilmiştir. Dönemin kaymakamı Yusuf'a acımış ve onu yanına almıştır. Kaymakam bir nevi Yusuf'a babalık yapmıştır. Bu arada kaymakamın da Muazzez adında güzel bir kızı vardır. Muazzez ile Yusuf yan yana büyümüşlerdir. Kaymakamın eşi olan Şahende Hanım ise Yusuf'u hiç sevmez, her fırsatta onu aşağılar.

Zaman içerisinde Yusuf Muazzeze âşık olur. Kasabanın serseri çocuğu olan Şakir de Muazzeze ilgi duyar. Bunun üzerine Yusuf ile Şakir arasında kavga çıkar. Şakir de Yusuf'tan intikam almak adına Muazzezi elde etmeye çalışır. Bu arada Şakir, kaymakamı kötü bir tuzağın içine atar ve kaymakamın kumar borcu olmasını sağlar. Kumar borcuna karşılık da Muazzezi kendisine vermesini ister. Kaymakam da bu teklifi kabul eder. Romanda adı geçen karakterler genel olarak aşağıdaki gibidir.