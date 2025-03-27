Kuzey Batı Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Kuzeybatı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Yön bildiren kelimelerin yazımında en sık görülen hata yön adının nerede büyük ya da küçük harfle yazılacağı olmaktadır. Kuzeybatı gibi basit iki kelimeden oluşan yön adlarında ise yalnızca harf hataları değil, aynı zamanda kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiği konusunda da yanlışlar yapılmaktadır. Kuzeybatı nasıl yazılır ve TDK'ye göre kuzeybatı ayrı mı bitişik mi yazılır sorularının yanıtları doğru yazımı bulmak açısından yol gösterici olacaktır.

Kuzeybatı Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre yön belirten kelimeler, kullanıldıkları yere göre büyük veya küçük harfle yazılır. Örneğin kuzey, güney, doğu ve batı kelimeleri yön belirtirken küçük harfle yazılır;

Türkiye'nin kuzeyi soğuk olabilir.

Ancak yön isimleri özel adlardan önce geldiğinde büyük harfle yazılır:

Kuzey Kutbu buzullarla kaplıdır.

İki yön adının birleşmesiyle oluşan birleşik kelimeler ise her zaman bitişik yazılır. Bu kelimelerin ayrı yazılması yanlıştır.

Örneğin:

Rüzgâr kuzeybatıdan esiyor. (Doğru yazım)

Rüzgâr kuzey batıdan esiyor. (Yanlış yazım)

Bu kurallar Türkçedeki birleşik kelimelerin yazımına dair genel ilkelerle uyumludur.

TDK'ye Göre Kuzeybatı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun yazım kurallarına göre kuzeybatı kelimesi bitişik yazılır. Bunun nedeni iki yön bildiren kelimenin birleşerek tek bir anlam oluşturmasıdır. TDK'nin resmi yazım kılavuzuna göre birleşik kelimeler olan yön isimlerinin ayrı yazılması hatalıdır.

Sık yapılan hatalara örnekler:

Kuzey batı yönünden gelen hava akımı soğuktu. (Yanlış yazım)

Kuzeybatı yönünden gelen hava akımı soğuktu. (Doğru yazım)

Kuzey Batı Avrupa ülkelerini ziyaret ettim. (Yanlış yazım)

Kuzeybatı Avrupa ülkelerini ziyaret ettim. (Doğru yazım)

Bu tür yanlışların önüne geçmek için birleşik kelimelerin yazım kurallarını dikkate almak ve TDK'nin güncel yazım kılavuzunu takip etmek önemlidir.